Hindi Entertainment Hindi

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Jheel Mehta Aka Sonu Going To Marry Soon Proposal Video Viral

'तारक मेहता' की सोनू भिड़े यानी झील मेहता करने जा रही हैं शादी, टप्पू ने ऐसे किया रिएक्ट- Video

Jheel Mehta Akka Sonu Bhide Is Going To Marry: झील मेहता ने काफी समय तक शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार अदा किया था और अब वो शादी करने वाली हैं

Jheel Mehta Akka Sonu Bhide Is Going To Marry: तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) हर घर में देखा जाता है औ करीब 14 सालों से शो ये लगातार हर घर में आ रहा है. इस शो के हर किरदार को फैंस बेहद पसंद करते हैं और पूरे दिल से चाहते हैं. इस शो में वैसे तो अब तक कई सारे किरदार आ चुके हैं लेकिन लोग अक्सर पुराने वाले किरदारों को ज्यादा याद करते हैं और उन्हीं में से एक किरदार और नाम है झील मेहता (Jheel Mehta) का जिन्होंने सोनू भिड़े का किरदार निभाया और लंबे समय तक वो शो से जुड़ी रही थी. हालांकि उन्होंने अब ये शो छोड़ दिया है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वोकाम कर रही हैं. इस बीतच में उन्हें लेकर एक कमाल की खबर आ रही है कि वो अब ज्लद ही शादी करने वाली हैं (Jheel Mehta Romatic Proposal) और उनके प्यारे और रोमांटिक प्रपोज का वीडियो वायरल हो रहा है, तो आइए जानते हैं कौन है उनका होने वाला राजुकमार (Jheel Mehta Marriage)

Trending Now

कोई मेरा दिल ले गया है- झील

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की सोनू शादी रचाने जा रही हैं और उनकी शादी से जुड़ा एक कमाल का प्रपोज वायरल हो रहा है जो फैंस को पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर एक्टिव झील मेहता ने इस प्रपोजल का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उनके होने वाले पति डांस करते हुए शादी के लिए प्रपोज करते हैं और इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखआ है ‘कोई मेरा दिल ले गया’. झील ने #LoveAJkal हैशटैग भी दिया है.

You may like to read

टप्पू ने सोनू को भेजा दिल

सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे झील की आंखों में पट्टी बांधी हुई है और वो बेहद कमाल के ड्रेस में नजर आ रही हैं. इसके बाद उनके बॉयफ्रेंड डांस रकते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें शादी के लिए पूछते हैं. बता दें इस खास पल के लए झील ने वनपीस ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही है. इस खास पल में झील के दोस्त भी उनके साथ थे. वहीं इस पोस्ट पर भव्य गांधी यानि की टप्पू ने भी मकेंट किया है और उन्होंने रेड हार्ट इमोजी बनाई है.

View this post on Instagram A post shared by Jheel Mehta (@jheelmehta_)

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि झील किस तरह से प्रपोजल पाकर इमोशल हो जाती हैं और वो अपने बॉयफ्रेंड को गले लगा लेती हैं. इस दौरान झील के दोस्त भी एंजॉय करते नजर आते हैं. बता दें झील आए दिन सोशल मीडिया पर अपने प्यार के संग फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अगर आप झील का सोशल मीडिया पर अकाउंट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के संग जमकर मस्ती करती हैं औऱ दोनों को देखकर लगता है कि वो सालों से एक साथ हैं. इसके साथ ही झील के सोशल मीडिया कमेंट पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके बॉयफ्रेंड का नाम आदित्य है.