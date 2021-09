Munmun Dutta Akka Babita Ji Birthday Special Story: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) लगातार 13 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और साथ ही इसके कई सारे कलाकार सालों से इस शो के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही बेहद मशहूर हो गए हैं. इन्ही में से एक हैं बबीता जी का रोल निभाने वाली टीवी अदाकारा मुनमुन दत्‍ता (Munmun Dutta) जिनका आज जन्मदिन भी है, और उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपके लिए उनकी बहुत पुरानी तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप भी खुश हो जाएंगे.Also Read - Tiger Shroff की Heropanti 2 इस दिन होगी रिलीज, बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन से होगा आमना-सामना

सब टीवी के लोकप्रिय सीरियल तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा में बबीता जी का रोल निभाने वाली टीवी अदाकारा मुनमुन दत्‍ता काफी समय से सुर्खियों में हैं, आज यानि 28 सितंबर को मुनमुन दत्‍ता का जन्‍मदिन है और उन्होंने अपने ट्व‍िटर पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्‍वीरें साझा की हैं जिसमें वह अपने परिवार के साथ नजर आ रही हैं.

Another year around the Sun ☀️ Blessed to be alive , wise and healthy 🙏🏻

Thank you all for your love and wishes ❤️

.

Grateful heart ❤️ Stay happy and blessed everyone 🙏🏻 pic.twitter.com/kVm6B9e71I

— Munmun Dutta (@moonstar4u) September 28, 2021