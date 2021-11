Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Fame Munmun Dutta aka Babita Ji Dance Video: छोटे पर्दे के मशहूर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में बबीता जी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता अक्सर ख़बरों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta) के ग्लैमरस अवतार की भी दुनिया दीवानी है. सोशल मीडिया पर ‘बबीता जी’ खूब एक्टिव रहती हैं और खूब जलवे बिखेरती हैं. इस बार बबीता जी के ठुमके ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.Also Read - आलिया भट्ट की देवरानी के हैं लाखों लोग दीवानें, हुस्न ऐसा! भंवरे भी लग जाते हैं मंडराने....देखें कहर ढाती तस्वीरें

View this post on Instagram A post shared by ‍♀️ (@mmoonstar)

जी हां, मुनमुन दत्ता (Munmun Dutta Dance Video) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो शॉर्ट्स और टॉप पहनकर बादशाह के जुगनू गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. बबीता जी के डांस मूव्स और ठुमके पर लोग जमकर प्यार बरसा रहे हैं. उनका ये डांसिंग अवतार लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- ‘जुगनू फीवर’. Also Read - Malaika Arora का 'See Through' ड्रेस में कातिलाना कहर, दिल धक-धक कर रहा है...जान न ले ले

View this post on Instagram A post shared by ‍♀️ (@mmoonstar)

मुनमुन दत्ता के इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है. बबीता जी के इस बिंदास लुक पर ‘जेठालाल’ ज़रूर फ़िदा हो जाएंगे. बता दें कि मुनमुन दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत ज़ीटीवी के शो हम सब बाराती से किया, जिसमे वह मीठी के रोल में नजर आई.