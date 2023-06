'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के प्रोड्यूसर असित मोदी के खिलाफ FIR, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah FIR against Asit Modi: तारक मेहता का उल्टा चश्मा(Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) टीवी का जाना माना शो है और सालों से ये दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है.हालांकि पिछले कुछ समय से शो के प्रोड्यूसर असित मोदी और उनकी टीम के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्म के प्रोड्यूसर असित मोदी और उनकी टीम के खिलाफ एक एक्टर ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. बता दें शो की एक्ट्रेस जेनिफर ने असित मोदी के साथ-साथ ‘तारक मेहता’ के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जतिन बजाज और ऑपरेशन हेड सोहेल रमानी के खिलाफ शिकायत की थी और अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

दरअसल, हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक एक्टर ने प्रोड्यूसर असित मोदी, प्रोजेक्ट हेड सोहिल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ पवई पुलिस ने मामला दर्ज किया है. ANI के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने जानकारी दी कि असित मोदी, सोहेल रमानी और जतिन बजाज के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया है.