Gurucharan Singh aka Sodhi On Return In The Show: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) टेलीविजन जगत का प्रसिद्ध कॉमेडी शो है. इस धारावाहिक को दर्शक काफी ज्यादा पसंद करते हैं. यह शो पिछले 13 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है. इस शो के हर एक किरदार को दर्शक काफी ज्यादा प्यार करते हैं और पसंद करते हैं और इन्ही में से एक है ‘पुराने सोढ़ी जी’ यानि की गुरुचरण सिंह (Gurucharan Singh) जो फिलहाल शो का हिस्सा नहीं है लेकिन फैंस उन्हें बेहद मिस करते हैं.

साल 2008 में इस शो का पहला एपिसोड प्रसारित होने के बाद से हर कोई इस सीरियल का फैन हो गया. वहीं, गुरुचरण सिंह (Gurucharan Singh) ने 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'रोशन सिंह सोढ़ी' का किरदार निभाया जो लोगों को काफी पसंद आया. ऐसे में उनके शो से बाहर होने के बाद से कई सारे सवाल फैंस के मन में आ रहे थे, जिसके जवाब हाल में उन्होंने दिए हैं.

गुरुचरण सिंह (Gurucharan Singh) से जब पूछा गया कि 2020 में शो क्यों छोड़ा? तो इसके जवाब में गुरुचरण सिंह कहते हैं, 'खैर, मेरे शो छोड़ने के समय मेरे पिताजी की सर्जरी हुई थी. कुछ और चीजें थीं जिन्हें मुझे देखना था. मेरे छोड़ने के और भी कई कारण थे, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता.' क्या हम आपको एक बार फिर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में लौटते देखेंगे? उन्होंने कहा, 'भगवान जानता है, मुझे नहीं पता. अगर रब की मर्जी होगी तो मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है.'

इसके साथ ही हाल ही में नट्टू काका ऊर्फ घनश्याम सिंह का निधन हुआ है, इसके बारे में बात करते हुए गुरुचरण सिंह (Gurucharan Singh) ने कहा कि ‘मैं दिल्ली में था. मैंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मुझे आकर उनके परिवार से मिलना चाहिए. मैं घनश्याम जी के संपर्क में था. फिर उसके बाद मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले कुछ लोगों को फोन किया और हम सभी घनश्याम जी के घर गए थे उनके परिवार से मिलने. मैं उनके बहुत करीब था. वो एक अद्भुत इंसान और अभिनेता थे. वो मुझे कहा करते थे कि ‘तेरा प्यार मुझे बड़ा भारी पड़ जाता है.’