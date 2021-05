Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah Dilip Joshi Is Angry With Raj Anadkat Know The Reason: टीवी पर आने वाला सबसे मशहूर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah) में मुख्य किरादर निभाने वाले दिलीप जोशी (Dilip Joshi) यानि की जेठालाल अपनी एक्टिंग से जानें जाते हैं और वो शो से पहले दिन से जुड़े हुए हैं. वहीं शो में उनेक बेटे टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर यानी राज अनदकत (Raj Anadkat) के बीच स्क्रीन पर भले ही सबकुछ अच्छा हो लेकिन दोनों के बीच मनमुटाव हो गया है, आखिर जानिए क्या है इसकी वजह. Also Read - Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं 'तारक मेहता' शो के 'नट्टू काका'! बोले- 'मैं बेरोजगार...'

खबर आई है कि टप्पू यानी राज अनदकत (Raj Anadkat) और जेठालाल यानी दिलीप जोशी (Dilip Joshi) के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इतना ही नहीं इंस्टाग्राम पर दिलीप जोशी (Dilip Joshi) ने टप्पू यानी राज अनदकत (Raj Anadkat) को अनफॉलो भी कर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो सीनियर एक्टर होने के बाद भी दिलीप जोशी (Dilip Joshi) हमेशा समय पर सेट पर पहुंचते हैं, वहीं राज (Raj Anadkat) कई बार टोके जाने के बाद भी देरी से सेट पर आते हैं.



दिलीप जोशी (Dilip Joshi) और टप्पू यानी राज अनादकट (Raj Anadkat) ने अपने ऑन्स्क्रीन बेटे राज को सेट पर फटकार भी लगाई है. बताया जा रहा है कि सेट पर बार बार लेट आने की वजह से दिलीप जोशी ने राज की क्लास भी लगाई है. हालांकि इस पूरे मामले पर दिलीप जोशी (Dilip Joshi) या राज आनंदकट (Raj Anadkat) की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. गौरतलब है कि, जहां जेठालाल (Dilip Joshi) शो की शुरुआत से ही इस शो का हिस्सा हैं, वहीं राज ने 2017 में टप्पू के किरदार के तौर पर इंट्री ली.