एक्टर दिलीप जोशी ऊर्फ 'जेठालाल' आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है. तारक मेहता के जेठालाल घर-घर में जानें जाते है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुख्य किरदार के तौर पर उन्होंने अपनी अलग औऱ खास पहचान बनाई है. कोरोना की वजह से तारक मेहता की भी शुटिंग कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से छोटे पर्दे पर ये शो वापसी कर चुका है और कोरोना काल में लोगों को मास्क,सैनिटाइज जैसी नई आदतों का भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ रहा है.

आपने कई सारे ऐसे फनी वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग सैनिटाइजर और मास्क की वजह से कई बार गलती कर बैठते हैं अब इसी कड़ी में जेठालाल का भी नाम सामने आ गया है. दरअसल एक्टर दिलीप जोशी ने सोशल मीडिया पर एक फनी वीडियो शेयर किया है जिसमें वो हाथों को सैनिचाजर करने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनसे एक छोटी से गलती हो जाती है जिसे देखकर आप हंस बिने नहीं रह पाएंगे.

दरअसल जब जेठालाल सैनिटाइजर की तरफ हाथ बठाते हैं लेकिन वो निचे रखे डस्टबिन पर लगातार पैर चलाते हैं फिर उन्हें दिखता है कि ये पैडल वाला सैनिटाइजर नहीं बै बल्कि हाथों से इस्तेमाल करने वाला सैनिटाइजर है.लेकिन गलतफहमी के शिकार जेठालाल अपने डस्टबिन पर लगे पैडल को ही प्रेस करने लगते हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए दिलीप जोशी ने फनी बात लिखी है. वे कहते हैं- Not so new नॉर्मल के साइड इफेक्ट. सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो चुका है और फैन्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.