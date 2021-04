Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Producer Asit Modi on Daya Ben Comeback Says We Miss Actress But Few Things Are Not Possible: तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) छोटे पर्दे का ना केवल सबसे पुराना शो है बल्कि सबसे पंसदीदा और मशहूर शो में से एक है. सालों से ये शो पर्दे पर अपना जलवा बिखेर रहा है. हालांकि इस शो के मुख्य किरदारों में से एक दया बेन (Daya Ben) पिछले काफी समय से शो से नदारद हैं. ऐसे में अब दया बेन (Daya Ben) की वापसी को लेकर और शो से जुड़ी बाकि चीजों पर शो के प्रोड्यूसर असित मोदी (Asit Modi) ने ईटाइम्स (E-Times) को एक खास इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 12th April 2021 Written Update: सीरत ने किया रणवीर से प्यार का इजहार, क्या सालों बाद पूरी हो पाएगी ये अधूरी कहानी

असित मोदी (Asit Kumar Modi) ने ईटाइम्स (E-Times) को दिए इंटरव्यू में कहा 'जब किसी शो के या सितारे के फैन होते हैं तो उन्हें ना चाहने वाले भी होते हैं. अभी हम माहमारी से होकर गुजर रहे हैं औऱ इस दौरान शूटिंग करना बेहद मुश्किल हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि शहर के हालत बेहद खराब हो रखे हैं. मैं कोई बहाना नहीं मारूंगा, लेकिन राजमर्रा की जिंदगी में हम काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं.'



असित मोदी (Asit Kumar Modi) ने आगे कहा कि ‘हमारे पास इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, हालांकि मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं. हम सब मिलकर शो में 100 प्रतिशत हे रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों को पूरा मनोरंजन मिला औऱ इसलिए हम दिन रात काम कर रहे हैं. हम अच्छा काम कर रहे हैं और शायद यह वजह है कि हम पिछले 13 सालों से पर्दे पर छाए हुए हैं.’

दया बेन को लेकर प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी (Asit Kumar Modi) ने अपनी बात रखते हुए ईटाइम्स (E-Times) से कहा कि ‘मैं जानता हूं कि दर्शक दया भाभी का इंतजार करके थक गए हैं और वे उन्हें शो पर वापस देखना चाहते हैं. मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं. मैं जानता हूं कि दर्शक दया बेन को देखना चाहते हैं. इतना ही नहीं, मैं खुद भी उन्हें फिर से शो पर देखना चाहता हूं, लेकिन महामारी के कारण कुछ चीजें अभी मुमकिन नहीं हैं. दर्शकों को अगले 2-3 महीनों तक हमें समर्थन देना होगा. मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह हमारी स्थिति को समझें.’