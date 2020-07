Also Read - तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता को सता रही चिंता, बोलीं- जिंदगी बहुत छोटी है...

View this post on Instagram

ROLL…ROLLING….ACTION…..AFTER 115 DAYS SHOOTING FINALLY RESUMES….FEELS SOOOO GOOD TO START WORK….BE READY TO LAUGH AGAIN 🥰🥰🥰