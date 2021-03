Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Actress Priya Ahuja Share Bikni Pictures With This Special Message: तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) शो में मशहूर ‘रीटा रिपोर्टर’ का किरदार निभाने वाले एक्ट्रेस प्रिया आहूजा (Priya Ahuja) भले ही इन दिनों कैमरे की नजरों से दूर हैं लेकिन एक्ट्रेस आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में प्रिया आहूजा (Priya Ahuja) सोशल मीडिया पर अपनी बिकिनी की फोटो शेयर की है जो तेजी से वायरल हो रही है. खास बात ये है कि एक्ट्रेस ने इस फोटो में परफेक्ट बॉडी और स्ट्रेच मार्क्स को लेकर बेहद खास बातें कही हैं. Also Read - Paparazzi को देखकर Taimur Ali Khan को आया गुस्साा, चिल्लाकर भागे तो लगी चोट...देखें Viral Video

प्रिया आहूजा (Priya Ahuja) ने अपनी तस्वीरों को शेयर करने बॉडी शेमिंग और स्ट्रेच मार्क्स को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है. प्रिया आहूजा (Priya Ahuja) ने लिखा है कि प्रेग्नेंसी के बाद उनकी बॉडी कैसे बदल गई है और अब वह कैसी दिखती हैं. प्रिया आहूजा (Priya Ahuja) ने लिखा, ‘हां मैं हंस रही हूं क्योंकि अब मेरे पास पहले जैसी परफेक्ट बॉडी नहीं है. मेरे शरीर पर ढ़ेर सारा स्ट्रेच मार्क्स हैं, मेरी स्किन भी लूज हो गई है और मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूं. लेकिन इसे मैं खूश हूं.’ Also Read - Adipurush में Deepika नहीं Kriti Sanon बनेंगी सीता, Sunny Singh निभाएंगे लक्ष्मण का किरदार! Prabhas ने किया स्वागत



प्रिया ने आगे लिखा, ‘मुझे अपनी बॉडी पर फिर भी गर्व है क्योंकि मैंने एक नई जिंदगी को जन्म दिया. मेरा पेट उस नई जिंदगी का 9 महीनों तक घर था. मेरे शरीर ने उसका ख्याल रखा। प्रेग्नेंसी की वजह से मेरा शरीर एकदम से बदल गया. डिलीवरी के डेढ़ साल बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सकी. लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी भी सुंदर हूं.’ इसी के साथ ही प्रिया ने उन सभी मांओं को चीयर्स कहा जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया और अपनी जिंदगी से ऊपर उनकी जिंदगी को रखा.

View this post on Instagram A post shared by Priya Ahuja | NewBornMommy (@priyaahujarajda)

View this post on Instagram A post shared by Priya Ahuja | NewBornMommy (@priyaahujarajda)

View this post on Instagram A post shared by Priya Ahuja | NewBornMommy (@priyaahujarajda)

प्रिया आहूजा ने अपनी जो बिकिनी फोटो शेयर की हैं, उनमें वो बीच के किनारे पति के साथ इंज्वाय करती दिख रही हैं. बता दें कि प्रिया का एक बेटा है जो करीब डेढ़ साल का है और शादी के बाद से ही प्रिया ने कैमरे और टीवी से दूरी बना ली थी. प्रिया आहूजा ने नवंबर, 2019 में बेटे अरदास को जन्म दिया था, बता दें कि मालव राजदा से शादी की है.