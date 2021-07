Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Roshan Sodhi aka Jennifer Mistry soon quit the show: टीवी की दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) 12 सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है और लोग इसके हर किरदार को बेहद प्यार करते हैं. ऐसे में अब खबरें आ रही हैं कि शो में मिसेज रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल (Jennifer Mistry) जल्द ही शो को अलविदा कह देंगी. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की 'बबिता जी' का दिखा अब तक का सबसे बोल्ड अवतार, नहीं होगा यकीन-Pics

तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में रोशन यानी मिसेज सोढ़ी का किरदार जेनिफर मिस्त्री (Jennifer Mistry) निभाती हैं. हालांकि एक्ट्रेस कई दिनों से शो का हिस्सा नहीं हैं औऱ ऐसे में खबरें हैं कि वो जल्द ही शो छोड़ देंगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं.



जेनिफर मिस्त्री (Jennifer Mistry) ने मीडिया में चल रही इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ‘मुझे कल रात से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ क्यों छोड़ दिया और क्या मैं मां बनने वाली हूं. ऐसे में मैं बता दूं कि ये सारी खबरें गलत है. पिछले कुछ समय से मेरी तबियत ठीक नहीं है औऱ इस कारण की शूटिंग पर नहीं जा सकी और घर पर ही आराम कर रही हूं.’