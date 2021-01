Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Jethaalal Saying I love You To Babita Ji: टीवी की दुनिया के सबसे मशहूर शो में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में आए दिन कुछ ना कुछ नया धमााक होता ही रहता है. सालों से चला आ रहा ये शो दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह रखता है. इस शो के मुख्य किरदारों में से एक जेठालाल (Jethalal) की कहानी और उनकी जिंदगी की मुश्किलें हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसे में अब आने वाले एपिसोड में जेठालाल (Jethalal) एक नई मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी पड़ोसन बबीता जी (Babita Ji) को ‘I Love You’ कहते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah: सोनू का किरदार निभाने वाली पलक का कश्मीरी लुक वायरल, फैंस ने जमकर लुटाया प्यार

'तारक मेहता का उल्टा चश्‍मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में जेठालाल (Jethalal) का किरदार ऐसा है कि वो बबीता (Babita) जो को बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में बबीता जी (Babita Ji) की सुंदरता के द‍िवाने जेठालाल (Jethalal) बबीता (Babita Ji) को 'I Love You' कहने वाले हैं. लेकिन कहानी में मजा तब आता है जब दया की गैरमौजूदगी में जेठालाल का ये 'आई लव यू' उनके बापूजी सुन लेते हैं.

'तारक मेहता का उल्‍टा चश्‍मा' के आने वाले एपिसोड में जेठालाल और ببीता जी, जेठालाल के घर पर एक-साथ नजर आने वाले हैं और इसी बीच जेठालाल बबीता जी को 'आई लव यू' कहते हुए नजर आएंगे. एक बार नहीं बल्कि जेठालाल ये बात तीन बार दोहराते भी हैं. इस दौरान बबीता जी उनसे इसपर कोई सवाल नहीं करती हैं, बल्कि कहती हैं वाह! लेकिन ये सब बाबूजी सुन लेते हैं और इसके बाद उनके गुस्सा जेठालाल पर जमकर निकलता है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Bapuji ki gair maujudgi mein Jethalal bayaan Babeetta Ji ke liye apna pyaar. Kahin Bapuji ke saamne aane par bhaari na pad jaye Jethalal ke pyaar ka izhaar. Kya hoga aage, yeh janne ke liye aapko dekhna hoga #TMKOC aaj raat 8:30 baje. #TaarakMehtaKaOoltahChashmah pic.twitter.com/hiywYCOko9 — Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (@TMKOC_NTF) January 29, 2021

जेठालाल और बबिता ऐसा जताते है मानों कुछ हुआ ही ना हो और यह देख कर चम्पकलाल आग बबूला हो जाते हैं. अब जेठालाल ने ऐसा क्‍यों किया और बापूजी उसका क्‍या हश्र करेंगे ये सब आज के एपिसोड में दर्शकों को देखने को म‍िलेगा.