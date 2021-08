Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Old Sonu Akka Jheel Mehta Open Up About Body Shaming: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)’ में टप्पू की सहेली का किरदार निभाने वाली पुरानी सोनू आत्माराम भिड़े (Sonu Atmaram Bhide) यानी झील मेहता (Jheel Mehta) ने सालों पहले शो को अलविदा कह दिया था. हालांकि फैंस आज भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं और झील सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ी रहती हैं. ऐसे में हाल में उन्होंने बॉडी शेमिंग पर खुलकर बात की है, जिस सुनकर आफके होश उड़ जाएंगे.Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah को पूरे हुए 13 साल, वीडियो शेयर करके कहा- 'हंसते और हंसाते हुए...'

शो में टप्पू सेना का हिस्सा रहीं सोनू आत्माराम भिड़े (Sonu Atmaram Bhide) के किरदार में झील मेहता (Jheel Mehta) ने बाया कि एक वक्त था जब लोग उनकी बॉडी के लिए उनका मजाक उड़ाते थे. झील मेहता (Jheel Mehta) ने हाल ही में बॉडी शेमिंग को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा कि हर इंसान खूबसूरत होने के साथ-साथ खास भी होता है.

बॉडी शेमिंग पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि लोग कैसे उनके लिए भद्दे कॉमेंट किया करते थे. कोई कहता था कितनी लंबी हो, तो कोई कहता था मेकअप कितना करती हो, कोई उनके दांतों को लेकर कॉमेंट करता था तो कोई चेहरे पर हुए मुहांसों का मजाक बनाता था. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- काश कि मैं यह गाना पहले सुनती. मुझ खुद को इस तरह अपनाने में काफी समय लग गया. मुझे आज ये एहसास हो रहा है कि मैं जैसी हूं और मैं खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेती हूं तो ये बिलकुल मायने नहीं रखता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने आगे लिखा कि अगर आप लोग इस कैप्शन को पढ़ रहे हैं तो जाइए और अपने दोस्त को बताइए कि वह खूबसूरत हैं. स्मार्ट और अच्छे हैं. मुझे पूरा यकीन है कि वे आपको जरूर अच्छा कहेंगे.