TMKOC फेम कुश शाह का नया प्रोफेशन, एक्टिंग छोड़कर बन गए शेफ, फैंस बोले 'गोली बेटा मस्ती नहीं!'

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Kush Shah YouTube Vlogs:'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम कुश शाह ने यूट्यूब पर कदम रखा है और उनके लेटेस्ट व्लॉग में अजनबियों के घर जाकर खाना बना रहे हैं

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Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Kush Shah YouTube Vlogs: एक्टर कुश शाह ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में ‘गोली’ के रोल से टीवी पर जाने-पहचाने चेहरे बन गए थे, लेकिन लंबे समय से चल रहे इस शो को छोड़ने के बाद उन्होंने एक नया क्रिएटिव रास्ता चुना है. यह एक्टर अब यूट्यूबर बन गए हैं और कुकिंग के अपने शौक को एक अनोखे सोशल एक्सपेरिमेंट के साथ जोड़ रहे हैं. लंबे समय से चल रहे इस शो को छोड़ने के बाद, एक्टर ने अब अपने खुद के YouTube चैनल के ज़रिए डिजिटल दुनिया में कदम रखा है, जहाँ वे कुकिंग पर आधारित एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं. आइए जानते हैं वो क्या कर रहे हैं.

2024 में पढ़ाई के लिए छोड़ा था मशहूर शो

कुश शो की शुरुआत से ही ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुलाबकुमार हंसराज हाथी, जिन्हें ‘गोली’ के नाम से जाना जाता है उनका किरदार निभाते थे. ह किरदार खाने-पीने के शौकीन के तौर पर मशहूर था और शो के सबसे पसंदीदा युवा कलाकारों में से एक था. कुश ने आखिरकार 2024 में विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यह शो छोड़ दिया था. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, अब वे बिल्कुल अलग तरह के कंटेंट के साथ लाइमलाइट में लौटे हैं.

घर-घर जाकर बना रहे हैं खाना

अपने शुरुआती यूट्यूब वीडियो में, कुश खाने-पीने से जुड़ा अपना कंटेंट लेकर मुंबई की सड़कों पर घूमते हुए नज़र आते हैं. स्टूडियो में डिश बनाने या आम रेसिपी वीडियो शेयर करने के बजाय, यह एक्टर अजनबियों के पास जाकर पूछता है कि क्या वह उनके घर जाकर उनके लिए खाना बना सकता है. इस अनोखे कॉन्सेप्ट ने फैंस का ध्यान खींचा है, उन्हें यह देखकर मज़ा आया कि खाने-पीने के शौकीन किरदार को निभाने वाला एक्टर असल ज़िंदगी में भी खाना पकाने का अनुभव ले रहा है.

YouTube चैनल शुरू करने में 5 साल लग गए

अपने फ़ॉलोअर्स के साथ यह अच्छी खबर शेयर करते हुए, लोगों के पसंदीदा एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक क्लिप शेयर की और कैप्शन में लिखा, ‘लगता है कि YouTube वीडियो बनाना आसान है. बस रिकॉर्ड बटन दबाओ, एडिट करो और अपलोड कर दो. लेकिन… न जाने क्यों, मुझे उस आखिरी बटन तक पहुंचने में 5 साल लग गए. मैंने बहुत लंबे समय से YouTube चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है. मैंने बहुत ज़्यादा सोचा, प्लानिंग की, शक किया, टालता रहा… और फिर से प्लानिंग की और आज, आखिरकार मैंने ‘अपलोड’ बटन दबा ही दिया. तो यह सिर्फ़ मेरा पहला YouTube वीडियो नहीं है. यह असल में मेरे खुद के बनाए हुए रुकावटों से बाहर निकलने जैसा है. मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है.’

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एक्टर से सीधे कुक और Youtuber बने

उनके नए प्रोजेक्ट के वीडियो में कुश को सड़कों पर लोगों के पास जाते और उनके घरों में खाना पकाने की इजाज़त मांगते हुए देखा जा सकता है. हालांकि कई लोग हिचकिचाते हैं या उनकी गुज़ारिश ठुकरा देते हैं, फिर भी एक्टर ऐसे लोगों की तलाश जारी रखते हैं जो इसके लिए तैयार हों. उनकी इस कोशिश पर ऑनलाइन कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ फैंस टीवी छोड़ने के बाद उनके इस नए कदम को देखकर हैरान हैं. कुकिंग पर आधारित YouTube चैनल शुरू करने का उनका फ़ैसला एक्टिंग से एक बड़ा बदलाव भी है. तुरंत टेलीविज़न पर लौटने के बजाय, कुश डिजिटल स्टोरीटेलिंग और ऐसे फ़ॉर्मेट के साथ प्रयोग करते दिख रहे हैं, जिससे उन्हें लोगों से सीधे जुड़ने का मौका मिले.