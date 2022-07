Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: सब टीवी के सबसे पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा’ चश्मा’ के हाल में 15 साल पूरे हुए हैं. इतने सालों से ये शो लगातार ऑडियंस का फेवरेट बना हुआ है. हालांकि पिछले कुछ सालों में कई सारे अहम और मुख्य किरदारों ने शो से खुद को दूर कर लिया है. इतने सालों से सफलता से चलने वाले शो के एक्टर्स में आपस में एकता नहीं दिखी और कईयों ने अपने निजी कारणों के चलते शो से विदाई ले ली. इस लिस्ट में सबसे उपर सूत्रधार तारक का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा और टप्पू बनने वाले राज का नाम शामिल है, जिन्होंने हाल ही में शो से अलविदा कहा है. हालांकि, अभी तक इसे लेकर दोनों ने ही कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. ऐसे में अब असित मोदी ने इसके पीछे का कारण बताया है.Also Read - Nirmala Mishra Passes Away: नहीं रहीं बंगाली सिंगर निर्मला मिश्रा, 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पिछले दिनों शैलेश लोढ़ा के शो से विदा लेने की खबर आई थी, उस समय कहा गया था कि स्क्रीन टाइमिंग और एक्टर्स से आपसी विवाद की वजह से शैलेश ने शो छोड़ा है. लेकिन अब असित मोदी ने इसके पीछे का सही कारण बता दिया है. ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में प्रोड्यूसर असित मोदी ने खुलकर बात करते हुए शो का नियम बताया, उन्होंने कहा कि सभी एक्टर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था जिसमें साफ़ था कि शो में काम करने के दौरान कोई भी एक्टर किसी दूसरे सीरियल या प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता. फिर चाहे महीने में वो 17 दिन फ्री रहे। ऐसे में शैलेश शेमारू के साथ के पोएट्री वाला शो करना चाहते थे.

ऐसे में शैलेश ने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की कि वो महीने के सिर्फ 15 दिन तारक मेहता की शूटिंग करते हैं. बाकी के दिनों में उन्हें दूसरे शो में काम करने की इजाजत दी जाये, असित मोदी ने क्लियर किया कि वो एक एक्टर के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते. अगर वो ऐसा करेंगे तो बाकी एक्टर्स भी यही डिमांड कर सकते हैं. इसके बाद शैलेश ने शूटिंग नहीं की, यही वजह रही कि राज अंदकत ने भी शो शो छोड़ दिया.

As #TaarakMehtakaOoltahChasmah enters its 15th year, Mr. @AsitKumarrModi the creative visionary of our show, talks about the past 14 years and our journey of entertainment, laughter, love and happiness.

A special thank you to all our fans 💖

Video: https://t.co/mTinCrznjd

— Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (@TMKOC_NTF) July 29, 2022