'शाहरुख खान के इस को-स्टार के पास 7 सालों तक नहीं था काम', अब हैं नंबर वन टीवी शो का हिस्सा
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah: शरद सांकला ने शाहरुख खान के साथ बाज़ीगर (1993) और बादशाह (1999) जैसी फिल्मों में काम किया है, जिनमें उन्होंने चार्ली का किरदार निभाया था
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah: शरद सांकला लोकप्रिय सिटकॉम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में अब्दुल की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि असित कुमार मोदी के इस मशहूर शो का हिस्सा बनने से पहले, उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में भी काम किया है. शरद सांकला ने शाहरुख खान के साथ बाज़ीगर (1993) और बादशाह (1999) जैसी फिल्मों में काम किया है, जिनमें उन्होंने चार्ली का किरदार निभाया था.बादशाह में उन्होंने चौकी लाल की भूमिका निभाई थी, शरद ने टीएमकेओसी को 2008 में ही जॉइन किया था.
शरद सांकला को सात साल तक कोई काम नहीं मिला
हालांकि क्या आप जानते हैं कि हिट फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद शरद सांकला को सात साल तक कोई काम नहीं मिला? हाल ही में, सांकला ‘आवारा मुसाफिर शो’ में आए और उन्होंने अपने अभिनय करियर के बुरे दौर के बारे में खुलकर बात की है. अभिनेता ने बताया कि 2001 से 2007 तक उन्हें ‘बहुत कम काम’ मिला क्योंकि उन्हें ‘ज्यादा मौके’ नहीं मिले.
कॉलेज के साथी ने असित मोदी से मिलवाया
इसके बारे में बात करते हुए शरद ने कहा कि ‘2001 से 2007 तक मैंने बहुत कम काम किया. जीवन में हर किसी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है और उस समय प्रोडक्शन हाउस ज्यादातर अपनी टीमों के साथ काम करते थे, इसलिए मुझे ज्यादा मौके नहीं मिले. बाद में मुझे पता चला कि असित कुमार मोदी एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं. मेरे एक करीबी दोस्त और कॉलेज के साथी राज प्रेमी ने असित भाई को मेरा नाम सुझाया.’
असित भाई ने फोन किया और शो का कॉन्सेप्ट समझाया
शरद ने बताया कि जब असित मोदी ने उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए संपर्क किया, तो उनके पास कोई काम नहीं था और उन्होंने तुरंत शो का हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी. शरद ने कहा, ‘उस समय कोई ऑडिशन नहीं थे. असित भाई ने सीधे मुझे फोन किया और शो का कॉन्सेप्ट समझाया. उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था और सच कहूं तो असित कुमार मोदी को कौन मना करता? इसलिए मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आज आप देख सकते हैं कि मैं कहां हूं’. आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा 17 वर्षों से अधिक समय से सफलतापूर्वक चल रहा है. हालांकि कई अभिनेताओं ने निजी कारणों से शो छोड़ दिया है, शरद अभी भी असित कुमार मोदी के ‘गोकुलधाम सोसाइटी’ का हिस्सा हैं.
