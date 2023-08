Hindi Entertainment Hindi

Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah Did You Know Disha Vakanis Real Father Part Of Show Know Name

'दयाबेन' के पिता ने भी किया है 'तारक मेहता' में काम, जेठालाल को जमकर किया था परेशान

Disha Vakani Father in TMKOC: दिशा वकानी तारक मेहता से मशहूर हुई हैं और उनके पिता भी शो का हिस्सा रह चुके हैं

Disha Vakani Father in TMKOC: दिशा वकानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयाबेन का किरदार निभाती थी. हालांकि वो भले ही सालों से इस शो से दूर हों लेकिन आए दिन फैंस उ्हें याद करते ही रहते हैं. आप सभी जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिशा वकानी के अलावा उनके भाई मयूर वकानी इस शो में सुंदर का किरदार निभाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि दिशा वकानी के पिता भी इस शो का हिस्सा रह चुके हैं.

दिशा वकानी के पिता आ चुके हैं नजर

दया भाभी का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी के पिता भी भी इस शो में कम कर चुके हैं. दिशा वकानी के पिता भीम वकानी ने इस शो में काम किया था और वो भी इस शो में नज़र आए थे. कोईमोई के अनुसार, दिशा के पिता भीम ने शो में मावजी चेड्ढा का किरदार निभाया था. मावदी शो में जेठालाल के पिता चंपक लाल के दोस्त के रुप में दिखाई गए थे. हालांकि, वो ज्यादा वक्त तक दिखाई नहीं दिए थे, हालांकि उन एपिसोड में उनका किरदार अहम था.

जानें किस एपिसोड में आए थे नजर

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एपिसोड में बाघा (तनमय वकारिया) को सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े को 50 हजार रुपए का चेक देना था. वहीं, मानव बाई खेड़ा के बेटे को प्रेशर कूकर गिफ्ट करना था. बाघा भिड़े को प्रेशर कूकर दे देते हैं और मानव भाई खेड़ा को 50 हजार का चेक दे देते हैं। मानव भाई का खेड़ा का किरदार दिशा के पिता भीम वकानी ने निभाया था.

बॉलीवुड फिल्मों में किया काम

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा दिशा वकानी के पिता भीम वकानी ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. भीम वकानी आमिर खान की ऑस्कर नोमिनेटेड फिल्म लगान, शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश, अजय देवगन की Once upon a times in Mumbai और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म What’s Your Raashee? में भी काम कर चुके हैं. इसी फिल्म में दिशा वकानी ने प्रियंका चोपड़ा की मेड का किरदार निभाया था.

तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 15 साल किए पूरे

आपको बता दें कि हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 15 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर पूरी टीम ने खास सेलिब्रेशन किया था. शो के डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की है. वहीं इस मौके पर शो के डायरेक्टर असित मोदी ने ये बात कंफर्म कि है आने वाले दिनों में फैंस को दयाबेन का दिदार जरूर होगा. हालांकि ये दिशा वकानी होंगी या उनकी जगह कोई और एक्ट्रेस लेगी ये कहना मुश्किल है.

