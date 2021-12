Tadap Box Office Collection: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी के बेटे और डेब्यूटेंट अहान शेट्टी (Ahan Shetty) इन दिनों अपनी पहली फिल्म ‘तड़प’ (Tadap) को लेकर लाइमलाइट में हैं. अहान शेट्टी और अभिनेत्री तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की हालिया रिलीज ‘तड़प’ ने रिलीज (Tadap Two Days Box Office Collection) के दूसरे दिन 8.17 करोड़ रुपये की कमाई की है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श, जिन्होंने पहले साझा किया था कि फिल्म ने शुक्रवार को 4.05 करोड़ रुपये की कमाई की है, उन्होंने ट्वीट किया कि शनिवार को फिल्म ने कुल 8.17 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की.Also Read - Sara Ali Khan ने 'अल्ट्रा कूल' Ranveer Singh के साथ इस गाने पर लगाए ठुमके, लाखों में गया व्यूज- Viral Video

आदर्श ने रविवार को ट्वीट किया, हैशटैग तड़प ने दूसरे दिन 4.05 करोड़ कमाए, शनि 4.12 करोड़ कमाए थे. कुल: 8.17 करोड़ का कलेक्शन किया.

#Tadap grows on Day 2… Target audience driving its biz… Growth at major centres of #Delhi, #UP, #Gujarat, #Punjab is a plus… More markets should come into play on Day 3… Strong weekend on the cards expected… Fri 4.05 cr, Sat 4.12 cr. Total: ₹ 8.17 cr. #India biz. pic.twitter.com/fOqr0xKyBM

