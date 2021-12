Tadap Box Office Day 3: साजिद नाडियाडवाला ने कुछ दिन पहले अपनी नवीनतम फिल्म ‘तड़प’ के साथ नवोदित, अहान शेट्टी (Ahan Shetty) को लॉन्च किया है और यह एक सॉलिड ओपनिंग वीकेंड के साथ हिट साबित हुई है. पहले दिन 4 करोड़ से अधिक के साथ शुरुआत करते हुए इस फिल्म में एक नया चेहरा मुख्य भूमिका में है, जिसने अपने दूसरे दिन 4.12 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 5.35 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने के साथ, वीकेंड पर कुल 13.52 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही है, खासकर सिनेमाघरों के लिए इस तरह के धीमे समय के दौरान.Also Read - Salman Khan के बॉडीगार्ड शेरा संभालेंगे Vicky Kaushal-Katrina Kaif की शादी? मिली है बड़ी ज़िम्मेदारी- Details

साजिद की फिल्म में अहान शेट्टी और तारा सुतारिया के बीच कुछ अद्भुत केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो पावर पैक्ड एक्शन सीन और एक इंटेंस कहानी के साथ आगे बढ़ती है.

#Tadap packs an impressive number *for a film starring new faces* in its opening weekend… Sees good growth on Day 3… Pockets that were average/decent on Day 1 and 2, improve on Day 3… Mon – Thu crucial… Fri 4.05 cr, Sat 4.12 cr, Sun 5.35 cr. Total: ₹ 13.52 cr. #India biz. pic.twitter.com/7xQdSMWL95

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 6, 2021