Tahira Kashyap shares list of all things she likes including ‘hot boy’ Ayushmann Khurrana: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बना ली है और इसके साथ ही उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी लंबी होती जा रही है और लोग उन्हें हर किरदार में बेहद पसंद कर रहे हैं. आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्‍यप (Tahira Kashyap) सोशल मीडिया पर अपने पति की बेहद कमाल की फोटो शेयर की है जो फैंस के बीच जमकर वायरल हो रही है. Also Read - कोरोना के कहर को देखकर Tahira Kashyap हुईं परेशान, वीडियो शेयर कर कहा- 'ये दुख कोई नहीं समझ सकता'

ताहिरा (Tahira Kashyap) ने जो फोटो शेयर की है उसमें आयुष्मान (Ayushmann Khurrana) शर्टलेस अंदाज में नजर आ रहे हैं. फोटो में बारिश के मौसम के बीच आयुष्‍मान (Ayushmann Khurrana) शर्टलेस अवतार में बुक पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए ताहिर (Tahira Kashyap) ने लिखा ‘सभी चीजें जो मुझे पसंद हैं! चाय, किताब, लैम्‍प, स्‍टडी टेबल, बारिश और यह हॉट बॉय’. Also Read - Ayushmann-Tahira ने इस मुश्किल वक्त में उठाया सराहनीय कदम, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया योगदान



आयुष्मान के फैंस ताहिरा की इस पोस्ट को खूब पंसद कर रहे हैं और इस पर खूब सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं.बता दें कि ताहिरा कश्यप अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी होने के साथ ही प्रोड्यूसर भी हैं. हाल ही में आयुष्‍मान और ताहिरा ने महाराष्‍ट्र चीफ मिनिस्‍टर रिलीफ फंड में उन लोगों के लिए योगदान दिया था, जो कोविड-19 से प्रभावित हैं.