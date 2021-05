Tahira Kashyap shares video saying she feeling vulnerable amid Covid-19 crisis see the post: कोविड -19 महामारी हर किसी के लिए एक दुखद सपने जैसा है, हर कोई इससे परेशान है. भारत के कई सारे राज्य इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में हर कोई हर संभव मदद कर रहा है ताकि चीजें ठीक हो जाएं. इसी बीच आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और उनकी पत्नी ताहिरा कश्यप (Tahira Kashyap) ने एक इमोनशल वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आजकल के दिनों के बारे में बातें कर रहा है. Also Read - Ayushmann-Tahira ने इस मुश्किल वक्त में उठाया सराहनीय कदम, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया योगदान

ताहिरा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में ताहिरा कश्यप (Tahira Kashyap) कहा कि ‘अभी क्यूट लग रहा है तो अपडेट कर रही हूं, बाद में डिलीट कर सकती हूं. मुझे आजकल केवल क्यूट नहीं लग रहा है, मेरे अंदर गुस्सा है, झुंझलाहट है, दुख है, कभी कभी टूट जाती हूं, कभी कभी हारा हुआ महसूस करती हूं. लेकिन मैं कभी सारी बातें सोशल मीडिया तक नहीं लेकर आती हूं. लेकिन आज मन किया कि आप सभी से शेयर करूं. ‘ Also Read - Ayushmann Khurrana और Tahira Kashyap की ऐसी है लव स्टोरी, 12 वीं कक्षा में हो गया था इश्क़, बोर्ड एग्जाम पर पड़ा था असर



ताहिरा कश्यप (Tahira Kashyap Post) ने आगे कहा कि ‘मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, हम सब जिस वक्त से गुज़र रहे हैं. मैं कितना भी कह लूं कि मैं आप सभी का दुख समझती हूं लेकिन मैं कभी आपके दुख को नहीं समझ पाऊंगी. ऐसे वक्त में बस भगवान को याद करें कुछ दुख शारीरिक होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं. मैं बिल्कुल भी तुलना नहीं कर रही हूं कि कौन सा ज़्यादा दुखद होता है.’