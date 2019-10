View this post on Instagram

Taimur said “excuse me” . How cute Ufffhh his voice . 😍❤#taimur_cutiepie Don’t Repost 🚫 FOLLOW @taimur_cutiepie FOR MORE . . . . . . . #kareenakapoorkhan #taimuralikhan #deepikapadukone #priyankachopra #ranbirkapoor #ranveersingh #aliabhatt #saraalikhan #jhanvikapoor #anushkasharma#ashwariyaraibachchan#salmankhan #kajol#kritisanon#minalsfeed#katrinakaif #jacqueline #sonakshisinha #varundhawan #karismakapoor#aimankhanprincess#malaika #arjunkapoor #urvashirautela #harshalimalhotra #tigershroff #dishapatani #shradhhakapoor