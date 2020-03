नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में यूं तो फ़िल्मी सितारों की ज़िंदगी से हर गली लबरेज़ रहती है मगर वहीं एक ऐसा बच्चा भी है जो पैदा होते ही स्टार बन गया था. बी टाउन के नवाब खानदान के सबसे छोटे साहेबजादे तैमूर अली खान (Taimur Ali Khan) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. तैमूर के फैन्स दुनिया भर में मौजूद हैं. उनकी मासूमियत और क्यूटनेस पर हर कोई फ़िदा है. मीडिया का चहेता तैमूर ने हाल ही में इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है.

दरअसल, करीना कपूर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किया है जिसमें तैमूर गार्डेनिंग यानी खेती करते हुए नज़र आ रहे हैं. तैमूर की ये वीडियोज सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल भी हो रही है. इस वीडियोज में तैमूर एक गार्डनर के साथ सब्ज़ी की खेती करते हुए दिख रहे हैं.

यहां देखिए तैमूर की ये वायरल फोटो और वीडियोज – Check out Taimur’s Gardening skills in the videos and picture here:

View this post on Instagram Good Morning 😘😘😘❤️ A post shared by Kareena Kapoor Khan (@therealkareenakapoor) on Feb 29, 2020 at 6:20pm PST

बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब तैमूर की तस्वीरें या वीडियोज इंटरनेट पर तेज़ी से फैल रही है. इससे पहले भी कई बार ये छोटे नवाब ट्रेंड बन चुके हैं.हाल ही में करीना कपूर और सैफ अली खान एक विज्ञापन के लिए शूट कर रहे थे जिसमें तैमूर हेयर ब्लोअर से खेलते नजर आ रहे थे और काफी खुश दिख रहे थें. इस वीडियो पर दीपिका ने लिखा, ‘चुरा लो इसे’ तो वहीं आलिया ने कमेंट किया, ‘ओह माइ गॉड’. तैमूर का यह वीडियो उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आया था.

एक बॉलीवुड स्टार की तरह ही फोटोग्राफर्स भी हमेशा तैमूर की फोटो के लिए तैयार रहते हैं और उनके क्यूट अंदाज के कई दीवाने भी हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर तैमूर की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और लोग उसे काफी पसंद करते हैं.