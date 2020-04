Also Read - देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 500 से ज़्यादा, संक्रमितों की आंकड़ा भी 15 हज़ार से पार

View this post on Instagram

Also Read - विराट कोहली ने Lockdown में दिया FANS को खास चैलेंज, केविन पीटरसन ने किया ये कमेंट

When Saif told me he got me flowers, I had a different idea in mind. 🤭 Quarantine gifts be like… ❤️❤️