Take a tour of the grand Pataudi Palace with Inaaya, Soha Ali Khan see inside pictures: सोहा अली खान (Soha Ali Khan) इन दिनों अपनी बेटी इनाया (Inaaya Nemu Khemu) और कुणाल खेमू (Kunal Kemmu) के साथ अपने पटौदी पैलेस (Pataudi Palace) में जमकर मस्ती कर रही हैं. पटौदी पैलेस (Pataudi Palace) से सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने कमाल की तस्वीरें शेयर की है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. Also Read - अपनी बुआ Soha Ali Khan से मिलने पहुंची Sara Ali Khan, बहन इनाया खेमू के साथ शेयर की बेहद क्यूट फोटो

सोहा अली खान (Soha Ali Khan) इन दिनों इनाया संग पटौदी हाउस (पैतृक घर) में हॉलीडे के मजा ले रही हैं, जहां से वह अपनी बेटी के साथ मस्ती भरे पलों को शेयर कर रही हैं. एक्ट्रेस सोहा अली खान (Soha Ali Khan) इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपनी बेटी इनाया खेमू और पति कुणाल खेमू के साथ क्वालिटी समय बीता रही हैं. यहां पर देखें उनकी कुछ वायरल तस्वीरें. Also Read - Pataudi Palace Inside Picture: सैफ अली खान के Pataudi Palace में हुई है 'तांडव' की शूटिंग, तस्वीरों में देखें 800 करोड़ वाला महल

View this post on Instagram A post shared by Soha (@sakpataudi)

View this post on Instagram A post shared by Soha (@sakpataudi)

View this post on Instagram A post shared by Soha (@sakpataudi)

View this post on Instagram A post shared by Soha (@sakpataudi)



सोहा (Soha Ali Khan) द्वारा शेयर की गई लेटेस्ट तस्वीर में वह अपनी मां के साथ वक्त बिताती नजर आ रही हैं. सोहा (Soha Ali Khan) और इनाया एक खेत में हैं और इस अचानक ली गई तस्वीर में दोनो खेत के बीच में एक डॉगी के साथ खेलती दिख रही हैं. इनाया खेमू की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.