मुंबई: पूरी दुनिया इस वक़्त कोरोना के साथ-साथ रंग के भेदभाव की लड़ाई लड़ रही है. अमेरिका में एक निहत्थे अफ्रीकी की निर्मम मौत के बाद अमेरिका में हिंसा भड़की हुई है. हैशटैगऑललाइव्समैटर (#AllLivesMatter) के ज़रिए कई हस्तियों ने इस मुहीम का समर्थन किया है मगर उनमें से कुछ लोगों को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. Also Read - Black Lives Matter: कंगना रनौत ने बॉलीवुड सेलेब्स को लगाई फटकार, कहा- पालघर लिंचिंग के वक़्त कहां थे?

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) भी इसी हैशटैग पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना कर रही हैं. इसकी वजह अभिनेत्री द्वारा अतीत में फेयरनेस क्रीम का प्रचार करना है, जिस वजह से उपयोगकर्ता उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा जोनास, करीना कपूर खान, दिशा पटानी और ईशान खट्टर सहित मशहूर हस्तियों ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को समर्थन दिया है. Also Read - क्या शादी करने वाले थे तमन्ना भाटिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक? जानें क्या है सच्चाई

तमन्ना ने भी अपने हालिया पोस्ट के माध्यम से इसके खिलाफ आवाज उठाई. अभिनेत्री ने अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें उनके चेहरे पर काले रंग से हथेली की छाप नजर आ रही है. तस्वीर के साथ तमन्ना ने लिखा है, “आपकी चुप्पी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती. क्या हर जीव, चाहे इंसान हो या जानवर उसे जीने का अधिकार नहीं? किसी भी प्रकार की चुप्पी यूनीवर्सल कानून के खिलाफ है. हमें फिर से इंसान बनना सीखना चाहिए, करुणा व्यक्त करनी चाहिए और प्यार करना चाहिए. हैशटैगऑललाइव्समैटर.” Also Read - VIDEO: 'बाहुबली' फेम तमन्ना भाटिया ने अपने पसंदीदा क्रिकेटर को लेकर किया खुलासा

Your silence will not protect you. Doesn’t every life matter, human or animal? Muting any form of creation is against the universal law. We must unlearn and learn to be human again, express compassion and practice love.#AllLivesMatter #WakeUpWorld pic.twitter.com/Ixzq39ueJC — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) June 5, 2020

लोगों के एक वर्ग को यह पोस्ट पसंद नहीं आया और लोगों ने अभिनेत्री को पहले मामले के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह दिया. एक यूजर ने लिखा, “सभी की जिंदगी तभी मायने रखेगी, जब ब्लैक लाइफ भी मायने रखेगा. जो चीजें होती हैं, वे भी अन्यायपूर्ण हैं. कृपया इसे आप अपने ऑल लाइव्स मैटर कह कर उनसे दूर करें, ये सब बेवकूफी है. पहले इस बारे में पढ़ें और ज्ञान बढ़ाएं.”

All lives will only matter when Black lives matter too. The things that happen are too unjust. Please don’t take that away from them with your All lives matter # it’s absolute nonsense. Please read more and educate yourself. — Abs (@abi_thanga) June 5, 2020

First educate yourself on the issue and I think the pic below speaks for itself.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/tq2ai7OdhA — Kushal (@demotionalbeing) June 5, 2020

अन्य ने लिखा, “यह अच्छी बात है कि आप ब्लैक लाइव्स के बारे में बात कर रही हैं. लेकिन फिर आपने उन विज्ञापनों में क्यों काम किया, जिसमें लोगों को काले रंग की वजह से असुरक्षित दिखाया जाता है.”