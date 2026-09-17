'छठ पूजा के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी...' छठी मैया के गाने की शूटिंग के दौरान क्यों रो पड़ीं तमन्ना भाटिया?

Tamanna Bhatia Emotional During Chhathi Maiya Song: फिल्म 'द व्वान' (The Vvaan) के लिए 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान तमन्ना भाटिया भावुक हो गईं थी.

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Tamanna Bhatia Emotional During Chhathi Maiya Song: आने वाली फ़िल्म ‘द व्वान’ (The Vvaan) के गाने ‘छठी मैया’ की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भावुक हो गईं. 36 साल की एक्ट्रेस ने बुधवार को फ़िल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर इस गाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस सीक्वेंस से उन्हें छठ पूजा और बिहारी संस्कृति के एक खूबसूरत हिस्से को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली, वहीं यह गाना सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. यह गाना, जिसमें छठ पूजा और बिहारी संस्कृति की झलक मिलती है.

25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी

यह बात उन्होंने तब कही जब इस फैंटेसी फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया गया, जिसमें तमन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​पहली बार साथ नज़र आ रहे हैं. यह फ़िल्म एक ऐसे जंगल पर आधारित है जहां पुरानी मान्यताएं और अलौकिक शक्तियां आमने-सामने आती हैं. फ़िल्म में मनीष पॉल, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर और अनूप सोनी भी हैं और यह 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

बिहारी संस्कृति का एक बहुत ही ख़ूबसूरत पहलू है

गाने के बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा ‘यह फ़िल्म हम सभी के लिए बहुत खास है. हमारे देश में बहुत सी लोक कथाएं हैं और उन्हें बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत हिम्मत, स्पष्टता और विज़न की ज़रूरत होती है. मुंबई में पली-बढ़ीं इस एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने अक्सर जुहू बीच पर छठ पूजा मनाते हुए लोगों की भारी भीड़ देखी है, लेकिन उन्हें इस त्योहार से जुड़ी परंपराओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी. उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र किया कि उन्हें इस त्योहार और बिहारी संस्कृति में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत लगी, उन्होंने कहा, “आजकल हम आभार और मैनिफ़ेस्टेशन (अपनी इच्छाओं को सच करने की सोच) के बारे में बहुत सुनते हैं. यह बिहारी संस्कृति का एक बहुत ही ख़ूबसूरत पहलू है. हर कोई उगते सूरज को नमन करता है, लेकिन यहां डूबते सूरज को भी उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है.



सीन की शूटिंग कर रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए

सीन की शूटिंग के अनुभव को याद करते हुए तमन्ना ने कहा कि उसे करते समय वह भावुक हो गईं उन्होंने कहा, ‘जब मैं उस सीन की शूटिंग कर रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे नहीं पता क्यों. कलाकार के तौर पर हम एक माध्यम की तरह होते हैं और मुझे लगता है कि हमसे परे कोई ऐसी शक्ति है जो हमें कुछ खास महसूस कराती है. मुझे लगता है कि फ़िल्मों का मकसद यही होता है, आपको कुछ महसूस कराना. मैं इस गाने का हिस्सा बनकर शुक्रगुज़ार महसूस कर रही हूं कुछ सालों बाद, जब मैं किसी को छठ मनाते हुए देखूंगी, तो यह गाना ज़रूर मेरे ज़हन में गूंजेगा.’