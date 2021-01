Tamannaah Bhatia shares a workout Video says I’m back to my pre covid body-अभिनेत्री तमन्ना भाटिया का कहना है कि दो महीने तक निरंतर कसरत करने के बाद उन्हें कोविड के बाद अपनी पुरानी ताकत वापस मिल गई है. शुक्रवार को तमन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक जिम वीडियो शेयर किया, जिसमें वह वेट लिफ्टिंग करती नजर आ रही हैं. अभिनेत्री ने कहा, “आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस निरंतरता बनाए रखें.” Also Read - Sapna Choudhary भोजपुरी फिल्म में धमाल मचाने को तैयार, निरहुआ संग फरमाएंगी इश्क!

अपने दो फिटनेस कोच को टैग करते हुए उन्होंने आगे लिखा, “देवी मीना और किरण देंबला की देखरेख में अपनी वर्कआउट रूटीन को मैंने बनाए रखा है और अब मैं कोविड से पहले की अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ गई हूं.” Also Read - Priyanka Chopra ने खुद बनाएं हैं सारे रास्ते, 'जो रोक सके किसी में दम नहीं'

बता दें कि तमन्ना अक्टूबर में कोविड पॉजिटिव पाई गई थीं. हैदराबाद के एक अस्पताल में हफ्ते भर उनका इलाज चला था.

अभिनय की बात करें, तो आने वाले समय में तमन्ना तेलुगू स्पोर्ट्स ड्रामा ‘सीतइमार’ में नजर आएंगी. फिल्म में तमन्ना कबड्डी कोच ज्वाला सिंह के किरदार में हैं.

हैदराबाद में इस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसके निर्देशक सम्पथ नंदी हैं. फिल्म में गोपीचंद भी लीड रोल में हैं और अभिनेता रोहित पाठक इसमें नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे.