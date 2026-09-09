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'छठ पूजा ने अंदर तक झकझोर दिया...' 'The Vvaan' के लिए लोक आस्था के इस महापर्व को नजदीक से जानने पर बोलीं तमन्ना भाटिया

The Vvaan Chhathi Maiya Song: तमन्ना भाटिया ने 'द व्वान' के लिए 'छठी मैया' गाने की शूटिंग के दौरान छठ पूजा के महत्व को समझने और अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बात की है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: September 9, 2026, 9:03 AM IST
'छठ पूजा ने अंदर तक झकझोर दिया...' 'The Vvaan' के लिए लोक आस्था के इस महापर्व को नजदीक से जानने पर बोलीं तमन्ना भाटिया

The Vvaan Chhathi Maiya Song: ‘द व्वान’ (The Vvaan) के नए गाने ‘छठी मैया’ में छठ पूजा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दिखाया गया है. तमन्ना भाटिया पर फ़ोकस करने वाला यह भक्ति गीत उन लोक-कथाओं और परंपराओं की झलक दिखाता है, जो आने वाली फ़ैंटेसी एडवेंचर फ़िल्म का एक अहम हिस्सा है. ‘व्वन’ (Vvaan) में छठ सीक्वेंस की शूटिंग के बारे में बात करते हुए, तमन्नाह ने बताया कि उन्हें बिहार में छठ पूजा के महत्व के बारे में पता चला और उन्होंने इस पर पहली बार खुलकर बात की है, तो आइए जानते हैं उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.

छठी मैया के साथ मैंने जो गहरा जुड़ाव महसूस किया

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अपनी तैयारी और गाने की शूटिंग के अनुभव के बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा, ‘मेरे मन में छठ पूजा के लिए हमेशा से बहुत सम्मान रहा है. गाने की शूटिंग शुरू करने से पहले, मैंने इस रस्म के महत्व और बिहार व पटना में इसे कैसे मनाया जाता है. इस बारे में जानकारी हासिल की और इसे समझा. सच कहूं तो, इसकी शक्ति के बारे में जानकर मैं हैरान रह गई. छठी मैया के साथ मैंने जो गहरा जुड़ाव महसूस किया, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती. मैंने खुद को उनसे गहराई से जुड़ा हुआ महसूस किया. छठ पूजा ‘द व्वान’ (The Vvaan) का एक बहुत अहम हिस्सा है और मैं इस रस्म को किसी और तरह से अनुभव नहीं करना चाहती थी’.

‘छठी मैया’ गाना दर्शकों को संस्कृति के करीब लाता है

‘द व्वान’ (The Vvaan) की दुनिया को और आगे बढ़ाते हुए, ‘छठी मैया’ गाना दर्शकों को संस्कृति के करीब लाता है. यह गाना हमें उस सांस्कृतिक माहौल को समझने में मदद करता है जिसमें कहानी बुनी गई है और साथ ही फिल्म के एडवेंचर में एक आध्यात्मिक पहलू भी जोड़ता है. ज़ी म्यूज़िक लेबल के तहत रिलीज़ हुए इस गाने को गायक और कंपोज़र विशाल मिश्रा ने गाया है और इसके बोल कौशल किशोर ने लिखे हैं। इसकी कोरियोग्राफी चिन्नी प्रकाश ने की है.

इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया है

‘व्वान’ (Vvaan) TVF के अरुणाभ कुमार, डायरेक्टर दीपक मिश्रा और प्रोड्यूसर एकता कपूर की मिली-जुली कोशिश का नतीजा है. यह फ़िल्म भारत की कई लोक-कहानियों और कल्पनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें एडवेंचर, सस्पेंस और ह्यूमर जैसे तत्व भी शामिल किए गए हैं. ‘Vvaan’ की दुनिया को और बड़ा करते हुए, फ़िल्मों के अलावा मनोरंजन के दूसरे तरीकों से भी इसे विकसित किया गया है. यह ‘Legend of Vvaan’ कॉमिक बुक के ज़रिए किया गया है, जिसने लोगों को इससे जुड़ी लोक-कथाओं के बारे में और जानने में मदद की है. बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक डिवीज़न) द्वारा TVF और 11.11 प्रोडक्शन के साथ मिलकर बनाई गई इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया हैं. फिल्म को अरुणाभ कुमार ने लिखा है और दीपक मिश्रा ने इसे डायरेक्ट किया है. मनु आनंद फिल्म के DOP और विज़ुअल डायरेक्टर हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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