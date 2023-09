Tamil Actor Vijay Antony की बेटी ने की आत्महत्या, पंखे से लटका मिला शव

तमिल इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और संगीतकार विजय एंटनी की बेटी मीरा का निधन हो गया है. उनका शव पंखे से लटका पाया गया. पुलिस पहली नज़र में आत्महत्या मान रही है. बता दें, मीरा की मंगलवार, 19 सितंबर की सुबह चेन्नई में आत्महत्या से मृत्यु हुई है वह 16 साल की थीं. रिपोर्ट्स की माने तो मीरा सुबह तीन बजे परिवार के चेन्नई स्थित घर में मृत पाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

रिपोर्ट्स के अनुसार मीरा तनाव में थीं और अपना इलाज करवा रही थीं. विजय और उनके परिवार ने अभी तक इस हृदय विदारक घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया हैं.

The Force behind my strength,the consolations to my tears,the reason for my stress(Naughtiness super loaded)my Thangakatti-chellakutty. Meera Vijay Antony ,Congrats Baby

— Fatima (@mrsvijayantony) March 12, 2023

— Fatima (@mrsvijayantony) March 12, 2023