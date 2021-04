Tamil actor vivek passed away: जाने माने तमिल एक्‍टर विवेक (Vivek passes away) अब इस दुनिया में नही रहे. बता दें कि कल ही उन्हें चेन्नई के एक अस्पाल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्‍हें चेन्‍नई के एसआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की तरफ से सुबह 4:35 बजे बताया गया कि एक्टर अब हमारे साथ नहीं रहे. विवेक (Vivek) के निधन की खबर के चलते पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

59 वर्षीय कॉमेडियन विवेक (Vivek) ने बृहस्पतिवार को कोविड 19 का टीका लगवाया था, घऱवालों ने बताया कि विवेक (Vivek) ने सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश हो गए. उनके न‍िधन से साउथ फ‍िल्‍म जगत में शोक हो गया है. सोशल मीडिया पर तमाम लोग उन्‍हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

@Actor_Vivek can’t believe you’ve left us ..May you rest in peace ..you’ve entertained us for decades ..your legacy will stay with us🌹



तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉ. जे राधाकृष्णन ने कहा कि अभिनेता को कोविड नहीं था और कोरोना रोधी टीके की उनपर कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई है. अभिनेता ने गुरुवार को ओमांडूरार सरकारी अस्पताल में टीका लगवाया था.

We Missed another Gem of the Person in Kollywood. More than a comedian his social services are inspire many youngsters. Till now can’t able to accept that he is no more..😭

May Your Soul Rest in Peace @Actor_Vivek sir 😔😓#RIPVivek #Vivek pic.twitter.com/IS2qbc76aE

