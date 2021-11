Kamal Haasan Birthday: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अभिनेता और राजनेता कमल हासन को उनके 67वें जन्मदिन पर (Kamal Haasan Birthday) बधाई दी. स्टालिन ने रविवार को एक ट्वीट में कहा, “मैं अपने प्रिय मित्र ‘कलैग्नानी’ कमल हासन, भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक और मक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं. उनसे अपनी अच्छी सेवाएं जारी रखने का अनुरोध करता हूं.”Also Read - Mia Khalifa ने शर्ट के बटन खोलकर शेयर कर दी ऐसी तस्वीर, पैंट पहनना भी भूल गईं... Photo Viral

छह बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गीतकार वैरामुथु ने भी कमल हासन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. गीतकार ने ट्वीट किया, जैसे कलैग्नर करुणानिधि ने एमजीआर के बारे में कहा, मैं भी कमल हासन के बारे में कह सकता हूं, वह मेरे 40 साल से दोस्त रहे हैं."

To the epitome of excellence.. Wishing you a very happy birthday @ikamalhaasan sir!

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 7, 2021