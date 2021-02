Suriya Sivakumar Tests Positive For Corona Virus: नया साल आ गया है साथ ही कोरोना की वैक्सिन भी आ गई है लेकिन अभी भी लोग इस बीमारी की चपटे में आ रहे हैं और इसका हालिया उदाहरण हैं साउथ एक्टर सूर्या (Surya). साउथ एक्टर सूर्या (Suriya) को कोरोना हो गया है और उनका इलाज चल रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. साथ ही एक्टर ने कहा है कि वो डॉक्टरों के साथ हैं और स्वस्थ हैं लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है. Also Read - Mia Khalifa ने किसान आंदोलन को लेकर फिर किया ट्वीट, बोलीं- जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक....

अपने कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि करते हुए सूर्या (Suriya) ने लिखा- "मैं कोरोना वायरस से पीड़ित हूं और मेरा इलाज करवा रहा हूं. हम सभी महसूस करेंगे कि जीवन अभी तक सामान्य नहीं हुआ है. डर के नहीं रहा जा सकता. साथ ही सुरक्षा और ध्यान जरूरी है. डेडिकेटेड सपोर्टिंग फिजिशियंस को प्यार और धन्यवाद."

सूर्या (Suriya) के कोरोना से संक्रमित पाए जाने की खबर सामने आने के बाद से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार और अभिनेता के फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. फिल्मकार राजशेखर पांडियन ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘प्रिय भाइयों और बहनों अन्ना ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है’.

Dear Brothers and Sisters Anna’s fine and nothing to worry 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 @Suriya_offl https://t.co/1G7VcDQNlp pic.twitter.com/9m86ApJEPe

— Rajsekar Pandian (@rajsekarpandian) February 7, 2021