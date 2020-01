नई दिल्ली: हाल ही में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ बॉक्सऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही हैं. फिल्म के पहले दिन के बॉक्सऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो पहले दिन फिल्म ने 14.50 करोड़ का बिजनेस किया, जिसके बाद फिल्म ने दूसरे दिन शानदार कमाई की है. वहीं, दूसरी तरफ एक ही दिन रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘छपाक’ को दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं किया. फिल्म ‘छपाक’ ने पहले दिन 4.25 करोड़ का बिजनेस किया. जबकि दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में मामूली बढ़त देखी गई.

#Tanhaji roars on Day 2… Metros *and* mass belt, multiplexes *and* single screens, #Tanhaji is simply remarkable… #Maharashtra is record-smashing… Other circuits – decent on Day 1 – join the celebrations on Day 2… Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr. Total: ₹ 35.67 cr. #India biz

बॉक्सऑफिसइंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन की ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ ने दूसरे दिन 20 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की. इससे अब दो दिनों में अजय देवगन की फिल्म ने 34.50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.

#Chhapaak witnesses an upward trend on Day 2, but the 2-day total is underwhelming… Decent at premium multiplexes, but unable to connect *and* collect beyond metros… Needs to cover lost ground on Day 3… Fri 4.77 cr, Sat 6.90 cr. Total: ₹ 11.67 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 12, 2020