Tandav and Tribhanga Full HD Available For Free Download Online: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों बड़े बड़े बजट की फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें बड़े स्टारकास्ट को भी शामिल किया जा रहा है. ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही वेब सीरीज और वेब फिल्म्स का खूब बोलबाला है. हाल ही में ऐमज़ॉन प्राइम वीडियो पर सैफ अली खान की ‘तांडव’ (Tandav on Amazon Prime Video) और नेटफ्लिक्स पर काजोल की ‘त्रिभंगा’ (Tribhanga on Netflix) रिलीज हुई है. मगर इन सीरीज के रिलीज होते ही इसे लीक कर दिया गया है. हिंदी सिनेमा की बड़ी फिल्मों पर काफी तेजी से लीक होने का खतरा बना हुआ रहता है और यह दोनों मोस्ट अवेटेड सीरीज भी इसकी चपेट में आ गई. Also Read - Tribhanga Trailer Out: काजोल की नई फिल्म 'Tribhanga' का ट्रेलर रिलीज, मां और बेटी के रिश्ते की है इमोशनल कहानी

एक ही दिन में फिल्म-सीरीज का लीक होना मेकर्स के साथ ओटीटी प्लेटफार्म के लिए बड़ा नुकसान साबित होता है. तांडव को तमिलरॅाकर्स, (Tamilrockers) टेलीग्राम (Telegram) और टॅारेंट के कई साइट्स पर लीक कर दिया गया है जिससे लोग मुफ्त में इस सीरीज को डाउनलोड कर रहे हैं.

अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस सीरीज में डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर और जीशान अय्यूब जैसे कलाकार भी हैं.

वहीं काजोल और मिथिला पारकर की हालिया रिलीज ‘त्रिभंगा’ को भी इन साइट्स पर लीक कर दिया गया है जहां से लोग धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं. बता दें कि इससे पहले भी कई बार कई बड़ी फिल्मों को इन साइट्स ने रिलीज के चंद घंटे के अंदर ही लीक किया है. इस तरह की हाई बजट सीरीज और फिल्म्स का लीक होना ओटीटी प्लेटफार्म के लिए घातक साबित होता है.