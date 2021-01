Tandav ban is trending what is the reason behind it police deployed outside Saif Ali Khan and Kareena Residence– सैफ अली खान की नई वेब सीरीज तांडव पर बवाल मच गया है. अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. कई बीजेपी नेता समेत कई संगठनों की ओर से वेबसीरीज पर बैन लगाने की मांग के बीच लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की पुरानी सोनू का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, बिकिनी तस्वीरें देखकर खुद समझ जाएंगे

क्या है आरोप? Also Read - करीना कपूर को 'आंटी' बुलाने से नाराज़ हो गए थे सैफ अली खान, सारा को दो-टूक शब्दों में समझा दी ये बात

लोगों का आरोप है कि इस वेब सीरीज को वामपंथी एजेंडा फ़ैलाने के लिए बनाया गया है, इसमें कई ऐसे सीन है जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

हिंदू देवी-देवताओं का उपहास किया गया है साथ ही दलितों का भी मजाक उड़ाया गया है. सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को तलब किया है. तांडव के विरोध में ट्विटर पर #BanTandavNow ट्रेंड कर रहा है.

लोगों का विरोध बढ़ता देख महाराष्ट्र सरकार ने सैफ अली खान और करीना कपूर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है और घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है.

एक अन्य नेता एवं घाटकोपर पश्चिम से भाजपा विधायक राम कदम ने भी निर्देशक से वेब सीरीज के उस हिस्से को हटाने के लिए कहा जिसमें भगवान शिव का कथित रूप से उपहास किया गया है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, ‘मंत्रालय ने मामले (शिकायतों) का संज्ञान लिया है और ऐमजॉन प्राइम वीडियो से स्पष्टीकरण देने को कहा है.’