Tandav Controversy Sharmila Tagore upset and unwell after web series wrangle gives special advise to saif ali khan-सैफ अली खान स्टारर तांडव पर हुए बवाल के बाद उनकी मां शर्मिला टैगोर (Sharmila Tagore) परेशान हो गई हैं. यही नहीं उनकी तबीयत भी खराब हो गई है. सुप्रीम कोर्ट से मेकर्स को राहत न मिलने के बाद शर्मिला ने अपने बेटे सैफ को भी समझाया है कि भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट साइन करने से पहले स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लें. Also Read - KGF Chapter 2 Release Date: आज शाम 6:32 पर Yash-Sanjay Dutt स्टारर केजीएफ 2 की रिलीज डेट का ऐलान, तैयार हैं?

बता दें, करीना कपूर फरवरी में दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं. ऐसे में वे नहीं चाहती कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी वजह से परेशान रहे. वहीं सैफ ने भी ये फैसला किया है कि वे कोई फिल्म प्रोजेक्ट साइन करने से पहले अब अपनी मां की सलाह जरूर लेंगे. Also Read - Kundali Bhagya की प्रीता ने शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, Shraddha Arya का ग्लैमरस अंदाज मन मोह लेने वाला है

Also Read - अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप ने बिकिनी में मचाई खलबली, इन फोटोज ने हर बार बटोरीं हैं सुर्खियां

इस वेब फिल्म में मुख्य भूमिका में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, ज़ीशान अय्यूब, सारा जेन डायस (Sarah Jane Dias) जैसे कई मंजे हुए कलाकार हैं.

किस डायलॉग पर है बवाल?

ऐसा ही कुछ हालिया रिलीज वेब सीरीज तांडव में भी है. इसमें कई ऐसे सीन है जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. हिंदू देवी-देवताओं का उपहास किया गया है साथ ही दलितों का भी मजाक उड़ाया गया है. भगवान शिव का कथित रूप से उपहास किया गया है. वेब सीरीज के एक एपिसोड में जीशान अय्यूब गवान शिव के अवतार में हैं और वो इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने भाषण देते हैं औऱ कहते हैं कि ‘आपको किससे आजादी चाहिए. जिसके बाद नारद के वेश में एक मंच संचालक कहता है, ‘नारायणनारायण. प्रभु कुछ कीजिए. मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई स्ट्रेटेजी बना ही लेनी चाहिए’.

इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे जीशान अय्यूब कहते हैं, ‘क्या करूं मैं तस्वीर बदल दूं क्या’ इस पर मंच संचालक कहता है कि भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं’.

तांडव के इस डायलॉग पर बवाल मचा है. लोग आहत है. शिव का ये रुप और भगवान श्री राम के बारे में इस तरह के शब्दों से भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है