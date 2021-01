Tandav Hot Bedroom Kiss Scene Viral video of Saif Ali Khan and Sarah Jane Dias lip lock intimate Video Viral- अमेज़न प्राइम पर रिलीज वेब सीरीज तांडव पर विवाद खड़ा हो गया है. आरोप है कि इस वेबसीरीज हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है.इस वेब फिल्म में मुख्य भूमिका में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, ज़ीशान अय्यूब, सारा जेन डायस (Sarah Jane Dias) जैसे कई मंजे हुए कलाकार हैं. सारा जेन ने सैफ की पत्नी का किरदार निभाया है. एक इंटरव्यू में सारा ने वेब सीरीज को लेकर कई मजेदार बातें बताईं. सारा ने कहा कि अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो अभिषेक बच्चन अपने नेता साबित हो सकते हैं. Also Read - अक्षय कुमार से लेकर सैफ अली खान तक, इन बॉलीवुड सितारों को किया गया इस हालत में स्पॉट- Video

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सारा ने कहा कि आयशा बहुत कम बात करती है. जब तक जरूरी ना हो वो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती है. बता दें, तांडव पर हुई कंट्रोवर्सी की बीच सारा और सैफ का हॉट बेडरूम (Hot Bedroom Scene) वायरल हो रहा है जिसमें वो लिप लॉक करती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Tiger Video: जंगल में भिड़ गए दो बाघ, देख लोग बोले- दहाड़ से रूह कांप गई...

Also Read - Aashram की पम्मी पहलवान बर्फ से खेलती आईं नज़र, इसी Hot और Glamours अदा की 'बाबा' को लगती थी तलब

आयशा के रोल में सारा के काम को लोगों ने पसंद तो किया है मगर ‘तांडव’ को मिली जुली ही प्रतिक्रिया मिली है.