Tandav on Amazon Prime: डिजिटल हो रही इस दुनिया में अब वेबसीरीज और वेबफिल्म्स का बोलबाला है. बड़े बड़े बजट की फिल्में और सीरीज ओटीटी के रास्ते पर चल रहे हैं. अब अमेजन प्राइम वीडियो का मोस्ट अवेटेड राजनीतिक ड्रामा ‘तांडव’ (Tandav) चर्चा में हैं. सीरीज के ट्रेलर ने दर्शकों को बेहद उत्साहित कर दिया है. इसमें दर्शकों को भारतीय राजनीति की उथल-पुथल स्थितियों से रूबरू करवाया जाएगा, जिसमें शानदार कलाकारों की टोली नजर आएगी, जो सिंहासन के लिए धोखाधड़ी, हेरफेर, लालच, महत्वाकांक्षा और हिंसा की लड़ाई लड़ेंगे. आइए एक नजर डालते हैं सीरीज में शामिल हुए किरदारों पर: Also Read - Drishyam 2- Official Teaser: Drishyam 2 में लगेगा थ्रिलर का डबल तड़का, Amazon Prime पर होगी रिलीज

समर प्रताप सिंह की भूमिका में सैफ अली खान Also Read - इस तमिल फिल्म के हिंदी रीमेक में दिखाई देंगे सैफ अली खान-ऋतिक रोशन, आमिर खान ने रिजेक्ट किया ऑफर

यह किरदार चाणक्य जैसा सकुशल है. साथ ही उग्र और आधिकारिक भी है. समर के रूप में सैफ अली खान एक ब्लू-ब्लडेड क्राउन प्रिंस हैं. जब वह माइक पर आते हैं, तो उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है. अपने उत्साह, ऊर्जा और युवा अपील के साथ वह विशाल भीड़ को अपनी तरफ खींचने में सक्षम हैं. Also Read - सैफ अली खान के 800 करोड़ वाले पटौदी पैलेस में हुई है इस वेबसीरीज की शूटिंग, Amazon Prime पर होगी रिलीज

View this post on Instagram A post shared by amazon prime video IN (@primevideoin)

अनुराधा किशोर के रूप में डिंपल कपाड़िया

उनका किरदार अनुराधा देश के वरिष्ठतम राजनेताओं में से एक है. एक ऐसी महिला, जो मजबूत नेतृत्व वाली और बुद्धिमान है और शो में प्रधानमंत्री बने देवकी नंदन की लंबे समय से सहयोगी भी रही हैं.

देवकी नंदन के रूप में तिग्मांशु धूलिया

अभिनेता तिग्मांशु धूलिया शो में देवकी नंदन के किरदार को निभा रहे हैं, जो दमदार, गतिशील और उदार हैं. उन्हें लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनते दिखाया गया है. देवकी का अपने बेटे समर के साथ एक अलग रिश्ता है और यह रिश्ता उस वक्त बिगड़ जाता है, जब समर की राजनीतिक तरक्की को उनका साथ नहीं मिलता है.

शिवा शेखर के रूप में जीशान अयूब

कहानी में जीशान अयूब का किरदार काफी प्रेरणादायी है. वह एक महान स्पीकर, मानवतावादी, करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एक छात्र भी हैं, जो राजनीति विज्ञान में मास्टर्स कर रहा है. कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, शिवा काफी भ्रामक होने लगता है, जो दिखता कुछ है और असल में है कुछ.

View this post on Instagram A post shared by amazon prime video IN (@primevideoin)

सना मीर की भूमिका में कृतिका कामरा

कृतिका कामरा का किरदार सना कश्मीर से है और वह शिवा (जीशान अयूब) के साथ राजनीति विज्ञान में मास्टर्स कर रही हैं. सना की जिंदगी रहस्यों से लबरेज है, जिसके चलते वह अपने आदर्शो के खिलाफ जाने के लिए मजबूर हो जाती है और आखिरकार वह अपने करीबियों की जिंदगी को बर्बाद करने के गुनाह में शामिल हो जाती है.

गुरपाल चौहान के रूप में सुनील ग्रोवर

गुरपाल की भूमिका चालाक और निर्मम है, जो अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट नहीं करता है. समर (सैफ अली खान) का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, गुरपाल ने समर को स्थापित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है. हालांकि वह जितना दिखता नहीं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है.

मैथिली की भूमिका में गौहर खान

मॉडल से अभिनेत्री बनी गौहर खान सीरीज में अनुराधा (डिंपल कपाड़िया) की सेक्रेटरी की भूमिका निभा रही हैं. मैथिली के रूप में गौहर उनकी करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र हैं. मैथिली अनुराधा के लिए वह है, जो गुरपाल समीर के लिए है.

प्रोफेसर जिगर संपत के रूप में डीनो मोरिया

विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बने जिगर के रूप में अभिनेता डीनो मोरिया राजनीति और छात्र राजनीति को एक साथ लाने की दिशा में बहुत कुछ करते नजर आएंगे. इसमें उनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और काफी बुद्धिमान भी. उन्होंने एक साधारण जीवन जिया है. उनके पुराने दोस्तों ने सत्ता की सीढ़ी को सफलता के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी ईष्र्या या सत्ता की भूख नहीं लगने दी.

आयशा प्रताप सिंह के रूप में सारा जेन डायस

सारा जेन डायस राजनीति के इस खेल में सैफ अली खान के साथ एक अहम किरदार निभा रही हैं. आयशा समर की पत्नी है और पार्टनर-इन-क्राइम भी. वह आकर्षक, स्मार्ट और अपने राजनेता पति की तुलना में अधिक मैनिपुलेटिव हैं, जो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है.

View this post on Instagram A post shared by Sunil Grover (@whosunilgrover)

गोपाल दास के रूप में कुमुद मिश्रा

देवकी (तिग्मांशु धूलिया) के निकटतम राजनीतिक सहयोगी गोपाल दास मुंशी और देवकी नंदन का जुड़ाव छात्र अशांति के दिनों से है, जिसने उनके राजनीतिक दल को अस्तित्व में लाया है. एक ही विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले उनका रिश्ता अद्वितीय है.

कैलाश कुमार के रूप में अनूप सोनी

कैलाश मध्य प्रदेश का एक पढ़ा-लिखा राजनीतिज्ञ है. गोपाल दास (कुमुद मिश्रा) के करीबी सहयोगी, कैलाश अधिकांश जन लोक दल (जेएलडी) के राजनेताओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील हैं, जो उन्हें सत्ता और रोष के इस नाटक में अधिक खतरनाक बनाता है.

प्रोफेसर संध्या निगम के रूप में संध्या मृदुल

संध्या एक स्व-निर्मित महिला और विश्वविद्यालय में एक चर्चित प्रोफेसर हैं, जहां शिव, सना और अन्य पढ़ाई कर रहे हैं. वह अपने पति जिगर (डिनो मोरिया) के साथ तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही हैं और वर्तमान में जेएलडी के एक वरिष्ठ राजनेता के साथ डेटिंग कर रही हैं.

अदिति मिश्रा के रूप में शोनाली नागरानी

अदिति देश की पहली महिला फाइटर पायलट हैं और उसके लिए काफी प्रसिद्ध हैं. वह मीडिया के साथ-साथ तांडव की दुनिया में सोशल मीडिया पर भी लोकप्रिय हैं. स्मार्ट, चतुर और तेज अदिति, समर (सैफ) के काफी करीब हैं.

इनपुट- एजेंसी