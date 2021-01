Tandav political drama stream on Amazon Prime Saif Ali Khan Learn Sanskrit for this Web Series Dimple kapadia-आगामी अमेज़न ओरिजिनल सीरीज ‘तांडव’ के हाल ही में लॉन्च ट्रेलर में सैफ अली खान के जिंदादिल, असुरक्षित और करिश्माई किरदार ने दर्शकों को आश्चर्य में डाल दिया है. 3 मिनट के इस रोमांचक ट्रेलर को 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसे देखने के बाद दर्शक शो के प्रीमियर की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अपने प्रकार के पहले भारतीय पॉलिटिकल थ्रिलर के गवाह बन सकें. Also Read - The Family Man 2: मनोज वाजपेयी का जबरदस्त एक्शन, क्या खतरनाक आतंकवादी मूसा जिंदा है अभी !

अली अब्बास ज़फर द्वारा निर्मित तांडव में सैफ कई पहलूओं वाले और पहले कभी न देखे गये अवतार में नजर आयेंगे. हाल ही में, सैफ ने इस शो में अपने किरदार से जुड़े कम ज्ञात तथ्यों के बारे में बताया और यह भी कि एक दिलचस्प परफॉर्मेंस देने में उन्होंने किन चुनौतियों का सामना किया.

सैफ अली खान ने कहा, ‘‘अपने किरदार की तैयारी करते हुए मैं कई चीजों से प्रभावित हुआ. मैं एक राजनेता का किरदार निभा रहा हूँ, जो सार्वजनिक जगहों पर बहुत बोलता है और मुझे समर के किरदार के लिये संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के कई भाषणों की तैयारी करनी पड़ी. मजे की बात यह थी कि मुझे संस्कृत बोलना सचमुच अच्छा लगा. शूटिंग का कोई दिन बहुत भारी लगता था और कोई हल्का. इस शो में मुझे हर दिन संस्कृत में लगभग चार भाषण देने होते थे. तो इस रोल को परफेक्ट बनाने के लिये मैंने कई भारी भरकम लाइनें सीखीं.’’

इस शो में ग्रे शेड वाला किरदार निभाने के बारे में सैफ ने कहा, ‘‘मैंने इससे पहले भी ग्रे शेड वाले बहुत किरदार किये हैं और ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आया है. बिलकुल शरीफ आदमी का किरदार निभाने की तुलना में मुझे यह ज्यादा रोचक और प्रयोगात्मक लगता है. मुझे खुशी है कि मैं समर का किरदार अदा कर पाया, जो असुरक्षित, भयंकर, सत्तावादी और दयालु है. यह अपनी एनर्जी के एक अलग हिस्से की चैनलिंग करने जैसा था. इसके अलावा, मुझे नहीं लगता है कि एक राजनेता का किरदार निभाने में कोई जोखिम है. तांडव कोई डॉक्युमेंट्री नहीं है, यह एक फिक्शन है.’’

हिमांशु किशन मेहरा और अली अब्‍बास ज़फर द्वारा प्रोड्यूस, 9 एपिसोड के इस पॉलिटिकल ड्रामा में एक से बढ़कर एक धुरंधर कलाकारों ने काम किया है. उनमें सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्‍मांशु धूलिया, डिनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, गौहर खान, अमायरा दस्‍तूर, मोहम्‍मद जीशान अयूब, कृतिका कामरा, सारा जेन डियास, संध्‍या मृदुल, अनूप सोनी, हितेन तेजवानी, परेश पाहुजा और शोनाली नागरानी जैसे कलाकार शामिल है.