TANDAV Saif Ali Khan Dimple Kapadia Sunil Grover will fight for THRONE who will win web series releasing on Amazon in 15 january- इस शुक्रवार (15 जनवरी) सैफ अली खान अभिनीत अमेज़ॅन ओरिजिनल सीरीज़ "तांडव" दर्शकों को एक रोलर-कोस्टर राइड पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो साजिश, ड्रामा और सस्पेंस से भरी हुई है और इस वीकेंड बिंज-वॉच करने के लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है. इस शो के ट्रेलर ने दर्शकों के बीच पहले से ही एक्साइटमेंट पैदा हो गया है. जिसे लॉन्च के बाद से 25 मिलियन बार देखा जा चुका है. इस शो के साथ निर्देशक अली अब्बास जफर और आर्टिकल 15 फेम लेखक गौरव सोलंकी अपना डिजिटल डेब्यू चिन्हित कर रहे है.

सैफ अली खान एक चालाक राजनेता के रूप में

"यह पावर गेम के नियमों को बदलने का समय है,"सैफ अली खान ने अपने नवीनतम टीज़र में अपनी चालाकी और मेनीपुलेटिवे महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करते हुए साझा किया. शो में सैफ एक महत्वाकांक्षी, चतुर राजनेता समर प्रताप सिंह के रूप में नजर आएंगे. सैफ अली खान को देश के प्रधान मंत्री समर प्रताप के रूप में डिजिटल स्पेस पर वापसी करता देख, प्रशंसक पहले से ही गदगद महसूस कर रहे हैं.

एक गुस्सैल और दृढ़ निश्चयी महिला के रूप में डिंपल कपाड़िया

महिला के नीचे काम करने से उनके मेल ईगो को चोट पहुँचती है”, डिंपल कपाड़िया ने इस नवीनतम करैक्टर टीज़र में चिह्नित किया. डिंपल कपाड़िया, अपने डिजिटल डेब्यू में अनुराधा किशोर की भूमिका निभा रही हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्लैकमेल की कला जानती है. इस टीज़र में, डिंपल गुस्सेल लुक में नज़र आ रही हैं और इस पावर गेम को जीतने के लिए दृढ़ हैं जिसके इर्दगिर्द तांडव की कहानी घूमती है.

मोहम्मद जीशान अय्यूब एक मजबूत नेतृत्व वाले छात्र नेता के रूप में

तांडव में मोहम्मद जीशान अयूब एक प्रगतिशील छात्र नेता शिव शेखर की भूमिका निभा रहे हैं. शो के आगे बढ़ने के साथ, ऑडियंस उन्हें समर प्रताप सिंह उर्फ ​​सैफ अली खान को चुनौती देते हुए देखेंगे.

सुनील ग्रोवर एक आदर्श साइडकिक के रूप में

“शतरंज के खेल में, एक राजा गिर भी सकता है और नहीं भी. लेकिन राजा के आने से पहले उनके पंजे और उनके लेफ्टिनेंट पहले से धराशायी हो जाते है.”,सुनील ग्रोवर ने नवीतम टीज़र में साझा किया. साथ ही, सुनील ग्रोवर तांडव के साथ अपना डिजिटल डेब्यू कर रहे है. शो में वह एक पुलिस वाले गुरपाल चौहान की भूमिका निभा रहे हैं जो कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए सैफ अली खान के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं.

हिमांशु किशन मेहरा और अली अब्बास जफर द्वारा निर्मित, 9-एपिसोड के राजनीतिक ड्रामा में एक मजबूत कलाकारों की टुकड़ी नज़र आएगी जिसमें सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डिनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, गौहर खान, अमायरा दस्तूर, मोहम्मद जीशान अय्यूब, कृतिका कामरा, सारा जेन डायस, संध्या मृदुल, अनूप सोनियां, हितेन तेजवानी, परेश पाहुजा और शोनाली नागरानी सहित अन्य कलाकार नज़र आएंगे.

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी शहर में स्थापित, तांडव में दर्शकों को सत्ता के बंद, अराजक गलियारों के अंदर ले जाया जाएगा. इस शो में मैनीपुलेशन, चक्रों के साथ-साथ सत्ता के लिए अपनी प्यास में किसी भी सीमा को पार करने के इच्छुक व्यक्तियों के काले रहस्यों को उजागर किया जाएगा. यह श्रृंखला 15 जनवरी 2021 से भारत के प्राइम सदस्यों और 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध होगी.