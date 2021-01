Tandav star Saif Ali Khan was angry when sara call Kareena Kapoor Aunty read detail- करीना कपूर और सैफ-अमृता की बेटी सारा अली खान के बीच अच्छी बॉन्डिग है. एक इंटरव्यू में सारा ने कहा था कि अच्छा ही हुआ जो मेरे मम्मी-पापा का तलाक हो गया. सारा ने बताया कि वे अपनी पिता से प्यार करती हैं लेकिन वे अपनी मां के काफी करीब हैं. उनकी मां अमृता सिंह सारा के लिए प्रेरणास्रोत हैं. सारा ने कहा कि अपने मां-बाप के तलाक से वो बहुत खुश हैं. एक्ट्रेस बोलीं कि अगर मैंने अक्सर ये कहते लोगों को सुना है कि वे सिर्फ अपने बच्चों के लिए साथ रह रहे हैं. Also Read - फिटनेस को कुछ देर के लिए किया दरकिनार, दिशा पाटनी ने कह दी दिल की बात

लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप खुश नहीं हैं तो बच्चों को कैसे खुश रखेंगे. ऐसी घुटन भरी जिंदगी से कोई खुश नहीं रहता और किसी को भी फायदा नहीं होता है. भगवान का शुक्र है कि मेरे मां-बाप घुटन भरी जिंदगी से आजाद हैं. आज मेरे पास एक घुटन भरे घर के बजाए दो खुशहाल घर हैं, तो मैं बहुत खुश हूं.

बता दें, जब करीना कपूर और सैफ अली की शादी हुई थी तब सारा को समझ नहीं आ रहा था कि करीना को क्या कहकर बुलाएं. सारा ने अपनी समझ के अनुसार करीना को आंटी कहा. जिसके बाद सैफ नाराज़ हो गए थे. एक टॉक शो में सारा ने खुद इस बात को शेयर किया था. सैफ ने साफ तौर पर सारा ने कह दिया था कि वे करीना को आंटी के आलावा कुछ भी बुला सकती हैं.

जिसके बाद सारा ने क या करीना कहकर बुलाना शुरू कर दिया. इस बारे में करीना ने भी कहा था कि तुम्हारी मां अमृता बहुत अच्छी हैं और मैं चाहती हूं कि हम दोस्त ही रहें.

बता दें, सारा की स्टेप मदर करीना, सारा के फैशन सेंस का आजकल बहुत ध्यान रख रही हैं. उन्हें स्टाइलिश टिप्स भी दे रही हैं.