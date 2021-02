Tandav Viral video of Saif Ali Khan and Sarah Jane Dias lip lock kissing scene makers in trouble-अमेज़न प्राइम पर रिलीज वेब सीरीज तांडव पर हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. मेकर्स पर आरोप है कि इस वेबसीरीज हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है. इस वेब फिल्म में मुख्य भूमिका में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, ज़ीशान अय्यूब, सारा जेन डायस (Sarah Jane Dias) जैसे कई मंजे हुए कलाकार हैं. सारा जेन ने सैफ की पत्नी का किरदार निभाया है. एक इंटरव्यू में सारा ने वेब सीरीज को लेकर कई मजेदार बातें बताईं. Also Read - Mumbai Saga Trailer: John-Emraan की फिल्म 'मुंबई सागा' का ट्रेलर रिलीज, डायलॉगबाजी और एक्शन मचा रहा है धमाल

सारा ने कहा कि अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो अभिषेक बच्चन अपने नेता साबित हो सकते हैं. अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सारा ने कहा कि आयशा बहुत कम बात करती है. जब तक जरूरी ना हो वो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करती है. बता दें, तांडव पर हुई कंट्रोवर्सी की बीच सारा और सैफ का बेडरूम सीन वायरल हो रहा है जिसमें वो सैफ को लिप लॉक करती हुईं नज़र आ रही हैं.

