Tandav Controversy: सैफ अली खान की हाल ही आई वेब सीरीज तांडव ने हर जगह पर तहलका मचा कर रखा है. जहां एक तरफ लोग इसे पसंद कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं. अली अब्बास की निर्देशन ”तांडव” एक पॉलिटिकल वेब सीरीज़ लेकिन इसमें दिखाया गया एक सीन अब कई लोगों को रास नहीं आ रहा है. रिलीज़ होने के बाद से इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया काफी बवाल मच रहा है. ट्विट पर #BoycottTandav भी तेजी से ट्रेंड हो रहा है. Also Read - सैफ अली खान की 'वाइफ' इन तस्वीरों से मचाती हैं तहलका, तांडव की 'आयशा' का बेबाक हुस्न...

दरअसल वेब सीरीज के एक एपिसोड में जीशान अय्यूब गवान शिव के अवतार में हैं और वो इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने भाषण देते हैं औऱ कहते हैं कि ‘आपको किससे आजादी उनके मंच पर आते ही एक मंच संचालक कहता है, ‘नारायण-नारायण. प्रभु कुछ कीजिए. रामजी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं. मुझे लगता है कि हमें भी कुछ नई स्ट्रेटेजी बना ही लेनी चाहिए’. इस पर शिव के रूप में नजर आ रहे जीशान अय्यूब कहते हैं, ‘क्या करूं मैं तस्वीर बदल दूं क्या?’ इस पर मंच संचालक कहता है कि भोलेनाथ आप तो बहुत ही भोले हैं’. Also Read - Tandav Twitter Reaction: सैफ अली खान की सीरीज हुई रिलीज, सोशल मीडिया पर फैंस का आया 'तांडव' रिएक्शन

#BoycottTandav On @PrimeVideoIN.

Another Anti Hindu Agenda WebSeries Directed By @aliabbaszafar.

In the Grab of WebSeries These

Hinduphobic Sickulars Demean, Denigrate & Demonize Hindu Gods

Hit Them Hard where it Hurts the

Most, Let us Pledge To Boycott &#UninstallAmazonPrime pic.twitter.com/uQp8DTUfDQ

— Jay® (@SaffronJay) January 15, 2021