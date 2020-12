Tandav web series Kritika Kamra reveals to sign the film Saif Ali Khan, Dimple Kapadia, Sunil Grover-अमेजन की आगामी ओरिजिनल सीरीज ‘तांडव’ अपने टीजर के लॉन्च होने के बाद से ही काफी सुर्खियों में आ गई है. अब जब दर्शक नए साल में रोमांच से भरपूर शानदार पॉलिटिकल ड्रामा देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तब इस शो के रिलीज होने पर अभिनेत्री कृतिका कामरा अपने उत्साह को नहीं रोक पाई. उन्होंने हाल ही में यह खुलासा किया कि इस रोमांचक सीरीज का हिस्सा बनने के पीछे उनकी दिलचस्पी का मुख्य कारण क्या था. उन्होंने खुलासा किया, “मुझे कास्टिंग कंपनी से कॉल आया. Also Read - Bihar Politics: RJD का नीतीश को खुला ऑफर, तेजस्वी को बना दें CM, आपको 2024 का PM बना देंगे

ऑडिशन की तैयारी करने के लिए मुझे 2 पेज की स्क्रिप्ट दी गई. स्क्रिप्ट मुझे काफी दिलचस्प लगी और मैंने शो का ऑडिशन देने का फैसला किया. उस समय मुझे यह भी पता चला था कि इस सीरीज का निर्देशन अली अब्बास जफर करेंगे. मैं निश्चिंत थी कि यह काफी अनुभव होगा. ऑडिशन के 2 राउंड के आखिरकार मुझे उनसे मिलने का मौका मिल गया और उसी समय मुझे पूरी स्क्रिप्ट मिली. जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो गौरव सोलंकी की राइटिंग से मुझे प्यार हो गया. उनके लिखने का स्टाइल काफी अनूठा और आकर्षित करने वाला है शो में अलग-अलग परतों में छिपे किरदारों के उभरने से यह सीरीज मुझे आकर्षक और रोमांचक लगी और अंत में मुझे यह पता था कि मुझे इसका हिस्सा बनना है. इसलिए मैंने सना के रोल के लिए अपनी मंजूरी दी.” Also Read - Cold Moon 2020 in India Live: साल का आखिरी Full Moon कल, जानें क्यों कहा जाता है इसे 'कोल्ड मून'

अमेजन ओरिजिनल सीरीज के तौर पर बहुप्रतीक्षित पॉलिटिकल ड्रामा ‘तांडव’ भारत और 200 देशों तथा क्षेत्रों में, अमेजन प्राइम वीडियो पर 15 जनवरी 2021 को एक्सक्लूसिव रूप से रिलीज के लिए तैयार है. Also Read - कांग्रेस से निष्‍कासित दो विधायकों ने बीजेपी ज्‍वाइन की, पार्टी के शीर्ष नेतृत्‍व पर उठाए सवाल

हिमांशु किशन मेहरा और अली अब्बास जफर द्वारा निर्मित इस 9 एपिसोड के पॉलिटिकल ड्रामा में शानदार और जबर्दस्त कलाकारों ने अभिनय किया है. इसमें सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डीनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, गौहर खान, अमायरा दस्तूर, मोहम्मद जीशान अयूब, कृतिका कामरा, सारा जेन डियास, संध्या मृदुल, अनूप सोनी, हितेश तेजवानी, परेश पाहूजा और शोनाली नागरानी समेत अन्य कलाकार शामिल हैं.

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में एक की राजधानी की बैकग्राउंड में बनाई गई यह सीरीज ‘तांडव’ सत्ता के बंद और उलझे हुए गलियारों में दर्शकों को ले जाएगी. यह सत्ता के लिए होने वाली जोड़-तोड़ का खुलासा करने के साथ उन लोगों के काले रहस्यों से भी पर्दा उठाएगी, जो पावर और कुर्सी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं ‘तांडव’ अली अब्बास जफर के साथ डिंपल कपाड़िया का भी डिजिटल डेब्यू है. इस सीरीज में सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब और सुनील ग्रोवर ऐसे अवतार में नजर आएंगे, जिन्हें दर्शकों ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा.