पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज 'तांडव' राजनीति और फैमिली के ईर्द-गिर्द घूमती है,सैफ अली खान, तिग्मांशु धूलिया,डिंपल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर हैं. जैसे सितारों से सजी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'तांडव' आखिर आज रिलीज हो गई है. पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज 'तांडव' राजनीति और फैमिली के ईर्द-गिर्द घूमती है. इस वेब सीरीज को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं, इस वेब सीरीज को गौरव सौलंकी ने लिखा है.

सैफ ने समर प्रताप सिंह का रोल निभाया है,अनुराधा किशोर के रूप में डिंपल कपाड़िया हैं. नौ एपिसोड की इस वेब सीरीज को देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया पर वेब सीरीज तांडव को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है, ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर फैंस को ये नई सीरीज कैसी लग रही है. मल्टीस्टारर इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, जिशान अय्युब, सुनील ग्रोवर, डीनो मोरिया और गौहर खान सहित कई दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिका में हैं.

Can I demand compensation from the makers of Tandav for misguiding me through the trailer then making me watch first 2 episodes out of no sense 😑 Also Read - Pataudi Palace Inside Picture: सैफ अली खान के Pataudi Palace में हुई है 'तांडव' की शूटिंग, तस्वीरों में देखें 800 करोड़ वाला महल

( The one who can Act n was acting nice was shown dead in beginning only )

#Tandav

— विभू पाल_सूर्यवंशी (@vibhupal) January 15, 2021