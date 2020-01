मुंबई: अभिनेता-निर्माता अजय देवगन की फिल्म ‘तानाजी : द अनसंग वॉरियर’ 200 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. फिल्म में अजय की पत्नी और अभिनेत्री काजोल भी हैं. काजोल ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर इसे लेकर अपने रोमांच को बयां किया और दर्शकों के निरंतर प्यार व समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.

Marching towards glory with all your love! Thank you for making #TanhajiTheUnsungWarrior a blockbuster hit of 2020!https://t.co/siM8ukvwTMhttps://t.co/6mtSDgkEZ5#TanhajiUnitesIndia @itsKajolD #SaifAliKhan @omraut @itsBhushanKumar @SharadK7 @ADFFilms @TSeries @TanhajiFilm pic.twitter.com/9VAOhcxEJW

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) January 25, 2020