अजय देवगन और काजोल स्टारर फिल्म ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म बॉक्सऑफिस पर लगातार कमाई कर रही है. तानाजी ने पहले दिन शुक्रवार को 15.10 करोड़, शनिवार को 20.57 करोड़ और अब तीसरे दिन रविवार को 26.08 करोड़ का कलेक्शन किया है. टोटल कमाई की बात करें तो फिल्म ने टोटल 61.75 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वहीं दूसरी और दीपिका स्टारर फिल्म छपाक तीन दिनों में मात्र 17.60 करोड़ कमा चुकी है. फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित है. जिसका निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है. वहीं ‘तानाजी: द अनसंग वॉरियर’में तानाजी के किरदार को अजय देवगन ने निभाया है, काजोल Kajol ने इस फिल्म में तानाजी की पत्नी का किरदार निभाया है.

#Tanhaji has a heroic weekend… Footfalls, occupancy, numbers multiply on Day 2 and 3… Sets BO on 🔥🔥🔥 on Day 3… #Maharashtra is exceptional… Other circuits witness big turnaround on Day 2 and 3… Fri 15.10 cr, Sat 20.57 cr, Sun 26.08 cr. Total: ₹ 61.75 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 13, 2020