Tanhaji: The Unsung Warrior Box Office Collection Day 12: अजय देवगन की फिल्म तानाजी: द अनसंग वॉरियर लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. ट्रेड जानकारों के मुताबिक तानाजी अपने 12वें दिन यानि मंगलवार को तकरीबन 7 करोड़ का बिजनेस किया है. इस लिहाज से माना जा सकता है कि फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के कलेक्शन तक पहुंच जाएगी. वहीं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तानाजी की कमाई के बारे में लिखा- तानाजी को हिला पाना मुश्किल है. मूवी ने 175 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है.

साउथ इंडिया की इस फेमस एक्ट्रेस के चेहरे से छलकता है नूर, तिरछी नज़र जान मार डालती है

Bigg Boss 13: जूते, घर का किराया, परफ्यूम खरीद कर देती रही आकांक्षा पुरी, पारस ने कहा-चिपकने वाली लड़की?

#Tanhaji is unshakable… Packs a solid number on [second] Mon… Crosses ₹ 175 cr… Sure to challenge *lifetime biz* of #GolmaalAgain… Rewriting record books in #Maharashtra… [Week 2] Fri 10.06 cr, Sat 16.36 cr, Sun 22.12 cr, Mon 8.17 cr. Total: ₹ 175.62 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 21, 2020