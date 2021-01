1 Year of Tanhaji: बॉलीवुड स्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (Kajol) ने अपनी फिल्म ‘तानाजी : द अनसंग वॉरियर’ (Tanhaji-The Unsung Warrior) के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया. कोरोनावायरस महामारी के चलते सिनेमाघरों के बंद होने से पहले यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई थी. अजय ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, “तानाजी : द अनसंग’ हीरो ने पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने में मेरी और एडी फिल्म्स की मदद की थी. इसके बाद तो महामारी के चलते पूरा का पूरा साल थम सा गया था. फिल्म के एक साल बाद अपने सह-कलाकारों, निर्देशक और पूरी टीम के साथ इस वीर योद्धा की कामयाबी का एक बार फिर से जश्न मना रहा हूं.” Also Read - Tribhanga Teaser Out: काजोल की नई फिल्म 'त्रिभंगा' का टीजर हुआ आउट, 15 जनवरी को Netflix पर होगी रिलीज

अजय ने फिल्म से एक वीडियो को भी साझा किया. काजोल ने भी इसी वीडियो को अपने वॉल पर साझा करते हुए लिखा, “अब तक का सबसे लंबा साल..हैशटैग1ईयरऑफतानाजी.”

‘तानाजी : द अनसंग वॉरियर’ अजय की 100वीं फिल्म है, जिसे ओम राउत ने निर्देशित किया है और अजय इसके सह-निर्माता है. यह फिल्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे के जीवन पर आधारित है.